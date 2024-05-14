Прямое попадание мины в трех оккупантов. ВИДЕО
Мина выпущенная украинскими воинами прямым попадание уничтожила трех российских оккупантов во время боя на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинских бойцов из миномета опубликована в соцсетях.
"Волчанское направление, Харьковская область. Малая пехотная группа из трех оккупантов вытягивает "счастливый билет" в виде прямого попадания из миномета. Это случается довольно редко. Работа украинских пограничников с побратимами из ССО", - отмечает в комментарии автор публикации.
Напомним, в Генштабе сообщили, что самая большая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. В частности, российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБа.
Ситуация в Волчанске
Так, 13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.
По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
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Десь, видно у прутіна, дорогу орки поплутали і пішли через Україну….
Смерть, оркам мацковитам!