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Новости Видео Война
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Прямое попадание мины в трех оккупантов. ВИДЕО

Мина выпущенная украинскими воинами прямым попадание уничтожила трех российских оккупантов во время боя на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинских бойцов из миномета опубликована в соцсетях.

"Волчанское направление, Харьковская область. Малая пехотная группа из трех оккупантов вытягивает "счастливый билет" в виде прямого попадания из миномета. Это случается довольно редко. Работа украинских пограничников с побратимами из ССО", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что самая большая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. В частности, российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБа.

Ситуация в Волчанске

Так, 13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) Харьковщина (5577) ССО (526) мина (277) Волчанск (388)


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120 мм?
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14.05.2024 16:09 Ответить
гарненька
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14.05.2024 17:33 Ответить
Трьохочковий
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14.05.2024 16:09 Ответить
Про три очка - это тонко! 👌
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14.05.2024 17:02 Ответить
Мабуть, на Берлін йшли, за нємкамі…
Десь, видно у прутіна, дорогу орки поплутали і пішли через Україну….
Смерть, оркам мацковитам!
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14.05.2024 16:09 Ответить
Кучками больше двух - не собираться, слово "сво" - не произносить!
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14.05.2024 16:10 Ответить
Схоже на щось касетне...
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14.05.2024 16:32 Ответить
пряме влучання у дерево в 50м. від кацапів 120 калібр
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14.05.2024 17:02 Ответить
До накабздона, сукіни дьєті!
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14.05.2024 18:37 Ответить
 
 