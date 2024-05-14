Пряме влучання міни у трьох окупантів. ВIДЕО

Міна випущена українськими воїнами прямим влучання знищила трьох російських окупантів під час бою на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу українських бійців із міномета опублікований у соцмережах.

"Вовчанський напрямок, Харківська область. Мала піхотна група із трьох окупантів витягує "щасливий квиток" у вигляді прямого влучання із міномета. Це трапляється досить нечасто. Робота українських прикордонників із побратимами із ССО", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. Зокрема, російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Ситуація у Вовчанську

Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

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