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Пряме влучання міни у трьох окупантів. ВIДЕО

Міна випущена українськими воїнами прямим влучання знищила трьох російських окупантів під час бою на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу українських бійців із міномета опублікований у соцмережах.

"Вовчанський напрямок, Харківська область. Мала піхотна група із трьох окупантів витягує "щасливий квиток" у вигляді прямого влучання із міномета. Це трапляється досить нечасто. Робота українських прикордонників із побратимами із ССО", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. Зокрема, російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Ситуація у Вовчанську

Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Харківщина (6054) ССО (519) міна (342) Вовчанськ (416)


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120 мм?
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14.05.2024 16:09 Відповісти
гарненька
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Трьохочковий
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14.05.2024 16:09 Відповісти
Про три очка - это тонко! 👌
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14.05.2024 17:02 Відповісти
Мабуть, на Берлін йшли, за нємкамі…
Десь, видно у прутіна, дорогу орки поплутали і пішли через Україну….
Смерть, оркам мацковитам!
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14.05.2024 16:09 Відповісти
Кучками больше двух - не собираться, слово "сво" - не произносить!
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14.05.2024 16:10 Відповісти
Схоже на щось касетне...
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14.05.2024 16:32 Відповісти
пряме влучання у дерево в 50м. від кацапів 120 калібр
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14.05.2024 17:02 Відповісти
До накабздона, сукіни дьєті!
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14.05.2024 18:37 Відповісти
 
 