УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4930 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 896 54

Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулиці у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше чотирьох знищених загарбників, які лежать вздовж паркану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

Ситуація у Вовчанську

13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Також читайте: Рашисти не припиняють обстрілів Вовчанської громади, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) знищення (7235) бойові дії (3804) Вовчанськ (416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Захотіли нашої землі, от і лежать, куштують її на смак.
показати весь коментар
14.05.2024 13:02
+16
Хто, ботяра кацапський, казав про "фортецю"? Писали, що на околицях ідуть бої і після них зачистка.
І терплять же таке лайно на сайті. Чвний же кацапський бот. І це хіба один його такий підлий "комент"?
показати весь коментар
14.05.2024 13:09
+15
грушка - не кіпішуй - просто відкрий карту і подивися ДЕ ПРОХОДИТЬ ПЕРША лінія оборони ЗСУ.
А ПЕРША ЛІНІЯ ОБОРОНИ ЗСУ проходить - ЗА містом Вовчанськ - з західної околиці
показати весь коментар
14.05.2024 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто, вуличні бої були у вовчанську?
а навіщо викручувались, брехали, що вовчаськ фортеця?
показати весь коментар
14.05.2024 13:01 Відповісти
грушка - не кіпішуй - просто відкрий карту і подивися ДЕ ПРОХОДИТЬ ПЕРША лінія оборони ЗСУ.
А ПЕРША ЛІНІЯ ОБОРОНИ ЗСУ проходить - ЗА містом Вовчанськ - з західної околиці
показати весь коментар
14.05.2024 13:08 Відповісти
А сама головна під Держпромом в Харкові
показати весь коментар
14.05.2024 13:12 Відповісти
По Тисі...
показати весь коментар
14.05.2024 13:18 Відповісти
Держпром - це для Харкова, України по Тисі, НАТО по Атлантиці і т.д.
показати весь коментар
14.05.2024 13:29 Відповісти
Хто, ботяра кацапський, казав про "фортецю"? Писали, що на околицях ідуть бої і після них зачистка.
І терплять же таке лайно на сайті. Чвний же кацапський бот. І це хіба один його такий підлий "комент"?
показати весь коментар
14.05.2024 13:09 Відповісти
марчело, хто тебе скривдив? чого ти кидаєшся? не вистачає інтелекту бути інтелігентною людиною? то, я, тут до чого?

У ніч проти 13 травня росіяни продовжували обстрілювати прикордонний https://www.slovoidilo.ua/2024/05/12/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-skilky-lyudej-dosi-perebuvayut-vovchansku-masovanymy-obstrilamy Вовчанськ на Харківщині з різних типів озброєння. Ситуація у місті складна, триває евакуація. Але вуличних боїв там немає.

Про це заявив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина, пише https://suspilne.media/kharkiv/744361-u-vovcansku-na-harkivsini-cerez-obstrili-poranenij-colovik-aka-situacia-v-misti-na-13-travna/?utm_source=copylink&utm_medium=ps Суспільне. Харків.
показати весь коментар
14.05.2024 13:22 Відповісти
про тімашонку нічого хорошого не пишуть, от воно й ображене, то упоротий тюлькораст з секти бахіні вОни, але то він під іншим ніком за неї топив, Всеволод Марченко, а зараз як став Марчелло, то мовчить.
показати весь коментар
14.05.2024 18:12 Відповісти
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
показати весь коментар
14.05.2024 14:15 Відповісти
нешановний пане Гриню,тебе на ресурсі більше ,ніж головного редактора.Це не значить,що тобі на диван до чаю, повинні в воєнний час тут викладати правду з шанців.Війна йде повним фронтом і на інформаційному рівні,хочеш знати правду-****** на передову,а тут не зайобуй своїми висерами тупорилими.
показати весь коментар
14.05.2024 13:18 Відповісти
а ти що, головний по таймінгу на цензорі? вирішуєш, скільки і кому тут бути?
звісно, я чужий у твоєму бидлосприйняті світу.
ти б особисто, мене заарештував та розстріляв, за те, що заважаю воювати в інфопросторі.
я ж не тобі пишу. не читай.
головне, не нервуйся так.
показати весь коментар
14.05.2024 13:29 Відповісти
Навіть не надійся,я з дебілами в дискусії не вступаю.
показати весь коментар
14.05.2024 13:37 Відповісти
нешановний пане Гриню

то, це не мені?
ти помилився, не туди вставив?
добре.
показати весь коментар
14.05.2024 13:42 Відповісти
Саме тобі.Вставив.
показати весь коментар
14.05.2024 13:47 Відповісти
оу...
повалили хохми з 95 кварталу.
так, от звідки ти. тому зрозуміло, що тебе так образило. я, на твого кумира висцявся.
показати весь коментар
14.05.2024 13:51 Відповісти
всіх заарештувати! половину розстріляти, інших у концтабір!
і не дай боже, молоді яскраво одягатися, та красити волосся.

то, хто з нас кацап?
показати весь коментар
14.05.2024 14:14 Відповісти
кацап, який б'ється проти рашиста - корисніший ніж "українець" що лише пердить про зраду 100 разів на день
показати весь коментар
14.05.2024 14:16 Відповісти
правду, не бажаєш бачити?
краще у марафон втикати, там все класно.
правда це зрада? правда це іпсо?
то, розкажи це громадянам харківщини і харків'янам.
показати весь коментар
14.05.2024 14:22 Відповісти
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
показати весь коментар
14.05.2024 14:17 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
14.05.2024 14:05 Відповісти
ні! а ти?
показати весь коментар
14.05.2024 14:11 Відповісти
Якби я був кацап то про це тебе б не запитував.
показати весь коментар
14.05.2024 14:45 Відповісти
але ж, ти запитав. то, відповідай!
показати весь коментар
14.05.2024 14:48 Відповісти
На мою думку я дав вичерпну відповідь.
показати весь коментар
14.05.2024 14:57 Відповісти
ти не відповів, чи кацап ти!
всрався?
як що, не тримаєш, у відповідь, то навіщо морщити сраку?
показати весь коментар
14.05.2024 15:02 Відповісти
Ну, якщо тобі від цього буде облєгчєніє, то скажу. Я не кацап
показати весь коментар
14.05.2024 15:07 Відповісти
добре.
показати весь коментар
14.05.2024 15:09 Відповісти
С облєгчєнієм...
показати весь коментар
14.05.2024 15:14 Відповісти
Гастамель-2
показати весь коментар
14.05.2024 14:17 Відповісти
Захотіли нашої землі, от і лежать, куштують її на смак.
показати весь коментар
14.05.2024 13:02 Відповісти
шо то жиденькое наступление....4 рыла
показати весь коментар
14.05.2024 13:03 Відповісти
Ви хочете сказати, що чотири зєка навели шухеру на всю Україну і змусили ЗСУ перекидати стратегічні резерви?
Що ж буде, коли їх прийде сорок?
Сдавацца, пара сдавацца.
показати весь коментар
14.05.2024 13:06 Відповісти
Не шокай, кацапе - не допоможе.
показати весь коментар
14.05.2024 13:27 Відповісти
Три коменти! З них два кацапських ботів. 🤢
показати весь коментар
14.05.2024 13:06 Відповісти
Менше б наші пи*діли і коменти були б нормальними
показати весь коментар
14.05.2024 13:10 Відповісти
А могли б валятись десь на рашці під кабаком
показати весь коментар
14.05.2024 13:12 Відповісти
Як одразу московське лайно забродило у вигрібній …
Ніками, сморід від інформлайна орків, не пропав!!
Пильнуймо за орками! Свято наближається !
показати весь коментар
14.05.2024 13:16 Відповісти
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
показати весь коментар
14.05.2024 14:18 Відповісти
До речі це робота РДК, про який всі питали...
показати весь коментар
14.05.2024 13:20 Відповісти
Звідки відомо?
показати весь коментар
14.05.2024 13:28 Відповісти
Відео з їх ТГ.
Навіть "Оперативний ЗСУ", з якого відео взяв Цензор вказав їх авторство. Тут не вказано.
показати весь коментар
14.05.2024 13:35 Відповісти
Є й інше https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Vovchanskomu-napryamku-prikordonniki-zneshkodili-grupu-okupantiv/ відео про ліквідацію малої піхотної групи ворога поблизу Вовчанська.
показати весь коментар
14.05.2024 13:29 Відповісти
а у ВСУ усе без втрат?
показати весь коментар
14.05.2024 13:32 Відповісти
А це дурне запитання.
показати весь коментар
14.05.2024 13:38 Відповісти
у нас дрончики пехота
показати весь коментар
14.05.2024 13:46 Відповісти
та витратили трохи фпвешок...
показати весь коментар
14.05.2024 13:47 Відповісти
так були вуличні бої чи ні?
показати весь коментар
14.05.2024 14:04 Відповісти
У кацапів завдання пролізти подалі, і залізти в якусь нору, вивісити ганчірку і там сидіти. Ураження наносить іхня авіація і арта, щоб наші відійшли, і утворилась порожнеча...
показати весь коментар
14.05.2024 14:17 Відповісти
а чому західний кордон України дужче охороняєтьс я чим східний ? де були прикордонники ? чи беззбройних хлопців в Тисі не так сцикотно стріляти - як кацапів в дурдомі на Стрєлєчій ?
показати весь коментар
14.05.2024 14:37 Відповісти
Оо , з'явилися захисники ухилянтів , ну як же без вас тут . А на фронт пане Зірка , нє ?
показати весь коментар
14.05.2024 15:18 Відповісти
ні,я краще з презЄдентом земелькою торгувати буду.і дупі тепліше і в кармані шелестить.а ви - ухилянтка пройдіть курси санітарок і на хвронт.
показати весь коментар
14.05.2024 21:32 Відповісти
Побачити《париж》Вовчанськ та здохнути під забором...
Нове віяння уzzкіх.
показати весь коментар
14.05.2024 17:02 Відповісти
 
 