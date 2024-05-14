Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулиці у Вовчанську на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше чотирьох знищених загарбників, які лежать вздовж паркану.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб
Ситуація у Вовчанську
13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.
Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
Топ коментарі
+16 Татьяна Неверовская
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+16 Всеволод Марчелло
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+15 saimansay
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а навіщо викручувались, брехали, що вовчаськ фортеця?
А ПЕРША ЛІНІЯ ОБОРОНИ ЗСУ проходить - ЗА містом Вовчанськ - з західної околиці
І терплять же таке лайно на сайті. Чвний же кацапський бот. І це хіба один його такий підлий "комент"?
У ніч проти 13 травня росіяни продовжували обстрілювати прикордонний https://www.slovoidilo.ua/2024/05/12/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-skilky-lyudej-dosi-perebuvayut-vovchansku-masovanymy-obstrilamy Вовчанськ на Харківщині з різних типів озброєння. Ситуація у місті складна, триває евакуація. Але вуличних боїв там немає.
Про це заявив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина, пише https://suspilne.media/kharkiv/744361-u-vovcansku-na-harkivsini-cerez-obstrili-poranenij-colovik-aka-situacia-v-misti-na-13-travna/?utm_source=copylink&utm_medium=ps Суспільне. Харків.
звісно, я чужий у твоєму бидлосприйняті світу.
ти б особисто, мене заарештував та розстріляв, за те, що заважаю воювати в інфопросторі.
я ж не тобі пишу. не читай.
головне, не нервуйся так.
то, це не мені?
ти помилився, не туди вставив?
добре.
повалили хохми з 95 кварталу.
так, от звідки ти. тому зрозуміло, що тебе так образило. я, на твого кумира висцявся.
і не дай боже, молоді яскраво одягатися, та красити волосся.
то, хто з нас кацап?
краще у марафон втикати, там все класно.
правда це зрада? правда це іпсо?
то, розкажи це громадянам харківщини і харків'янам.
всрався?
як що, не тримаєш, у відповідь, то навіщо морщити сраку?
Що ж буде, коли їх прийде сорок?
Сдавацца, пара сдавацца.
Ніками, сморід від інформлайна орків, не пропав!!
Пильнуймо за орками! Свято наближається !
Навіть "Оперативний ЗСУ", з якого відео взяв Цензор вказав їх авторство. Тут не вказано.
Нове віяння уzzкіх.