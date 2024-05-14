Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів на вулиці у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше чотирьох знищених загарбників, які лежать вздовж паркану.

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Ситуація у Вовчанську

13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

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