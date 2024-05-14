Ликвидированные оккупанты валяются под забором на улице в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на улице в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, по меньшей мере, четырех уничтоженных захватчиков, которые лежат вдоль забора.

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Ситуация в Волчанске

13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

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