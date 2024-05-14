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Ликвидированные оккупанты валяются под забором на улице в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на улице в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, по меньшей мере, четырех уничтоженных захватчиков, которые лежат вдоль забора.

Также смотрите: Российское наступление на Харьковщину. Бои за Волчанск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Волчанске

13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Читайте также: Начальник Генштаба ВСУ Баргилевич о Харьковском направлении: Если бы не подготовленные за последние два месяца резервы, то ситуация была бы значительно хуже

Автор: 

армия РФ (19224) Харьковщина (5577) уничтожение (6923) боевые действия (4049) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+16
Захотіли нашої землі, от і лежать, куштують її на смак.
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14.05.2024 13:02
+16
Хто, ботяра кацапський, казав про "фортецю"? Писали, що на околицях ідуть бої і після них зачистка.
І терплять же таке лайно на сайті. Чвний же кацапський бот. І це хіба один його такий підлий "комент"?
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14.05.2024 13:09
+15
грушка - не кіпішуй - просто відкрий карту і подивися ДЕ ПРОХОДИТЬ ПЕРША лінія оборони ЗСУ.
А ПЕРША ЛІНІЯ ОБОРОНИ ЗСУ проходить - ЗА містом Вовчанськ - з західної околиці
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14.05.2024 13:08
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тобто, вуличні бої були у вовчанську?
а навіщо викручувались, брехали, що вовчаськ фортеця?
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14.05.2024 13:01 Ответить
грушка - не кіпішуй - просто відкрий карту і подивися ДЕ ПРОХОДИТЬ ПЕРША лінія оборони ЗСУ.
А ПЕРША ЛІНІЯ ОБОРОНИ ЗСУ проходить - ЗА містом Вовчанськ - з західної околиці
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14.05.2024 13:08 Ответить
А сама головна під Держпромом в Харкові
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14.05.2024 13:12 Ответить
По Тисі...
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14.05.2024 13:18 Ответить
Держпром - це для Харкова, України по Тисі, НАТО по Атлантиці і т.д.
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14.05.2024 13:29 Ответить
Хто, ботяра кацапський, казав про "фортецю"? Писали, що на околицях ідуть бої і після них зачистка.
І терплять же таке лайно на сайті. Чвний же кацапський бот. І це хіба один його такий підлий "комент"?
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14.05.2024 13:09 Ответить
марчело, хто тебе скривдив? чого ти кидаєшся? не вистачає інтелекту бути інтелігентною людиною? то, я, тут до чого?

У ніч проти 13 травня росіяни продовжували обстрілювати прикордонний https://www.slovoidilo.ua/2024/05/12/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-skilky-lyudej-dosi-perebuvayut-vovchansku-masovanymy-obstrilamy Вовчанськ на Харківщині з різних типів озброєння. Ситуація у місті складна, триває евакуація. Але вуличних боїв там немає.

Про це заявив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина, пише https://suspilne.media/kharkiv/744361-u-vovcansku-na-harkivsini-cerez-obstrili-poranenij-colovik-aka-situacia-v-misti-na-13-travna/?utm_source=copylink&utm_medium=ps Суспільне. Харків.
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14.05.2024 13:22 Ответить
про тімашонку нічого хорошого не пишуть, от воно й ображене, то упоротий тюлькораст з секти бахіні вОни, але то він під іншим ніком за неї топив, Всеволод Марченко, а зараз як став Марчелло, то мовчить.
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14.05.2024 18:12 Ответить
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
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14.05.2024 14:15 Ответить
нешановний пане Гриню,тебе на ресурсі більше ,ніж головного редактора.Це не значить,що тобі на диван до чаю, повинні в воєнний час тут викладати правду з шанців.Війна йде повним фронтом і на інформаційному рівні,хочеш знати правду-****** на передову,а тут не зайобуй своїми висерами тупорилими.
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14.05.2024 13:18 Ответить
а ти що, головний по таймінгу на цензорі? вирішуєш, скільки і кому тут бути?
звісно, я чужий у твоєму бидлосприйняті світу.
ти б особисто, мене заарештував та розстріляв, за те, що заважаю воювати в інфопросторі.
я ж не тобі пишу. не читай.
головне, не нервуйся так.
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14.05.2024 13:29 Ответить
Навіть не надійся,я з дебілами в дискусії не вступаю.
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14.05.2024 13:37 Ответить
нешановний пане Гриню

то, це не мені?
ти помилився, не туди вставив?
добре.
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14.05.2024 13:42 Ответить
Саме тобі.Вставив.
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14.05.2024 13:47 Ответить
оу...
повалили хохми з 95 кварталу.
так, от звідки ти. тому зрозуміло, що тебе так образило. я, на твого кумира висцявся.
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14.05.2024 13:51 Ответить
всіх заарештувати! половину розстріляти, інших у концтабір!
і не дай боже, молоді яскраво одягатися, та красити волосся.

то, хто з нас кацап?
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14.05.2024 14:14 Ответить
кацап, який б'ється проти рашиста - корисніший ніж "українець" що лише пердить про зраду 100 разів на день
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14.05.2024 14:16 Ответить
правду, не бажаєш бачити?
краще у марафон втикати, там все класно.
правда це зрада? правда це іпсо?
то, розкажи це громадянам харківщини і харків'янам.
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14.05.2024 14:22 Ответить
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
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14.05.2024 14:17 Ответить
Кацап?
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14.05.2024 14:05 Ответить
ні! а ти?
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14.05.2024 14:11 Ответить
Якби я був кацап то про це тебе б не запитував.
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14.05.2024 14:45 Ответить
але ж, ти запитав. то, відповідай!
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14.05.2024 14:48 Ответить
На мою думку я дав вичерпну відповідь.
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14.05.2024 14:57 Ответить
ти не відповів, чи кацап ти!
всрався?
як що, не тримаєш, у відповідь, то навіщо морщити сраку?
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14.05.2024 15:02 Ответить
Ну, якщо тобі від цього буде облєгчєніє, то скажу. Я не кацап
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14.05.2024 15:07 Ответить
добре.
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14.05.2024 15:09 Ответить
С облєгчєнієм...
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14.05.2024 15:14 Ответить
Гастамель-2
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14.05.2024 14:17 Ответить
Захотіли нашої землі, от і лежать, куштують її на смак.
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14.05.2024 13:02 Ответить
шо то жиденькое наступление....4 рыла
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14.05.2024 13:03 Ответить
Ви хочете сказати, що чотири зєка навели шухеру на всю Україну і змусили ЗСУ перекидати стратегічні резерви?
Що ж буде, коли їх прийде сорок?
Сдавацца, пара сдавацца.
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14.05.2024 13:06 Ответить
Не шокай, кацапе - не допоможе.
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14.05.2024 13:27 Ответить
Три коменти! З них два кацапських ботів. 🤢
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14.05.2024 13:06 Ответить
Менше б наші пи*діли і коменти були б нормальними
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14.05.2024 13:10 Ответить
А могли б валятись десь на рашці під кабаком
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14.05.2024 13:12 Ответить
Як одразу московське лайно забродило у вигрібній …
Ніками, сморід від інформлайна орків, не пропав!!
Пильнуймо за орками! Свято наближається !
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14.05.2024 13:16 Ответить
https://youtu.be/FcpRfxYhNQ8?si=ITj2FaR-2nrKVrWY
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14.05.2024 14:18 Ответить
До речі це робота РДК, про який всі питали...
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14.05.2024 13:20 Ответить
Звідки відомо?
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14.05.2024 13:28 Ответить
Відео з їх ТГ.
Навіть "Оперативний ЗСУ", з якого відео взяв Цензор вказав їх авторство. Тут не вказано.
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14.05.2024 13:35 Ответить
Є й інше https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Vovchanskomu-napryamku-prikordonniki-zneshkodili-grupu-okupantiv/ відео про ліквідацію малої піхотної групи ворога поблизу Вовчанська.
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14.05.2024 13:29 Ответить
а у ВСУ усе без втрат?
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14.05.2024 13:32 Ответить
А це дурне запитання.
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14.05.2024 13:38 Ответить
у нас дрончики пехота
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14.05.2024 13:46 Ответить
та витратили трохи фпвешок...
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14.05.2024 13:47 Ответить
так були вуличні бої чи ні?
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14.05.2024 14:04 Ответить
У кацапів завдання пролізти подалі, і залізти в якусь нору, вивісити ганчірку і там сидіти. Ураження наносить іхня авіація і арта, щоб наші відійшли, і утворилась порожнеча...
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14.05.2024 14:17 Ответить
а чому західний кордон України дужче охороняєтьс я чим східний ? де були прикордонники ? чи беззбройних хлопців в Тисі не так сцикотно стріляти - як кацапів в дурдомі на Стрєлєчій ?
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14.05.2024 14:37 Ответить
Оо , з'явилися захисники ухилянтів , ну як же без вас тут . А на фронт пане Зірка , нє ?
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14.05.2024 15:18 Ответить
ні,я краще з презЄдентом земелькою торгувати буду.і дупі тепліше і в кармані шелестить.а ви - ухилянтка пройдіть курси санітарок і на хвронт.
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14.05.2024 21:32 Ответить
Побачити《париж》Вовчанськ та здохнути під забором...
Нове віяння уzzкіх.
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14.05.2024 17:02 Ответить
 
 