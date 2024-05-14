Ликвидация вражеской ДРГ в районе Часового Яра. ВИДЕО

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" обнаружили вражескую ДРГ, по которой отработали минометами, также к ликвидации оккупантов присоединились дружественные подразделения с кассетными боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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