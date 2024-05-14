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Ликвидация вражеской ДРГ в районе Часового Яра. ВИДЕО

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" обнаружили вражескую ДРГ, по которой отработали минометами, также к ликвидации оккупантов присоединились дружественные подразделения с кассетными боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и ликвидировали сотню окупантов: "Ого, ты уже распух, а этот вообще на гориллу похож". ВИДЕО 18+

Автор: 

ликвидация (3538) ДРГ (98)


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Морда Ванечки застыла - не дошел он до Берлина
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14.05.2024 18:14 Ответить
В США, близько 3 мільйона кластерних *********** для артилерії і близько 1 мільйона кластерних авіабомб. Потенційно можна вразити мільйони солдатів техніки. І сильно деморалізує.

Створена для боротьби проти радянської армії котра по чисельності переважала завжди армії НАТО.

Конгресмени США тепер хочуть передати кластерні авіабомби.
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14.05.2024 18:31 Ответить
а де можно прочитати, що конгресмени взагалі хочуть передавати кластерні авіабомби?
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14.05.2024 18:43 Ответить
Мінометники взагалі снайпери! 👍
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14.05.2024 18:35 Ответить
взагалі-то кацап сам прибіг до точки зіткнення з міною, але все одно вийшло епічно.
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14.05.2024 18:40 Ответить
Мінометники - в мирному житті мисливці на качок: це було упередження.
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14.05.2024 19:31 Ответить
тоді вони у мирному житті качок теж полювали із закритих позицій.
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14.05.2024 20:12 Ответить
Як би сповіщення про міни надсилати вчасно - лемінги скоріше б накабздона побачили.
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14.05.2024 18:46 Ответить
Останій кадр, це демонстрація нової розробки для армії чмосковії , портянка-конфеті...
Удобно, тепло і еслі шо, то "свято завжди поруч...
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14.05.2024 20:09 Ответить
 
 