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Новини Війна
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Інформація про нібито окупацію Вовчанська не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації

вовчанськ

Сьогодні, 15 травня, в українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Цитуючи Генеральний штаб Збройних Сил України, у ЦПД зазначають, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Також нагадується, що українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі піхотні групи армії РФ зайшли до Вовчанська. Ворог намагається закріпитися у північній частині міста, - Міноборони

"Більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. Відповідно, сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголошують у ЦПД.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Автор: 

Центр протидії дезінформації (156) Вовчанськ (411)


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Топ коментарі
+15
Запам'ятате це повідомлення від зелених брехунів.
І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
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15.05.2024 13:49
+7
Кацапи вже давно сидять в ОП, Генштабі, Міністерстві оборони, ітд.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
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15.05.2024 14:03
+4
Ситуация контролируется Владимиром Александровичем
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
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15.05.2024 14:13
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Правила форума Рада форумчан
Ну так, а це шо? Деякі піхотні групи армії РФ зайшли до Вовчанська. Ворог намагається закріпитися у північній частині міста, - Міноборони Джерело:
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15.05.2024 13:44 Відповісти
Ну типу ж не "повістю окупували", а тільки "зайшли" - це ж типу їх можуть вигнати...
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15.05.2024 14:10 Відповісти
Де цеи Центр таке побачив -- сьогодні з кожного утюга розказують шо в Вовчанську идуть боі
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15.05.2024 13:47 Відповісти
Вони наполягають на тому, що місто окуповане не повністю. Як би й не посперечаєшся...
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15.05.2024 13:51 Відповісти
Запам'ятате це повідомлення від зелених брехунів.
І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
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15.05.2024 13:49 Відповісти
Еге ж!
Не повний піззєц!
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15.05.2024 13:49 Відповісти
Що це за анонімний "цпд"?
Показуйте, ми хочемо побачити нашого "генерала Конашенкова"!!!
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15.05.2024 13:51 Відповісти
наберiть у гуглi андрiй коваленко--i побачите його
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15.05.2024 14:11 Відповісти
Не гоніть на Конашенкова, він просто правдоруб
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15.05.2024 14:16 Відповісти
бачите, як миттєво, всі забули про часів яр?
а ще, будуть суми.

але ж зе!шмаркля справжній лідор в стрінгах з ділдо у руці, ставку провів, всі доповіді вислухав, розпорядження видав.
а саме головне, відмовився їсти паелью та запивати сангрієй.
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15.05.2024 13:51 Відповісти
Інформацію про окупацію Вовчанська викинули на тиждень раніше, перепутали методички.
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15.05.2024 13:51 Відповісти
Кацапи, все одно вам **зда
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15.05.2024 14:00 Відповісти
Кацапи вже давно сидять в ОП, Генштабі, Міністерстві оборони, ітд.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
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15.05.2024 14:03 Відповісти
Чим гірше у кацапів, тим більше вони роблять вигляд що все ок. Так що Микола не сци в труси.
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15.05.2024 14:13 Відповісти
Ця влада не здатна навести лад в Україні та на фронті ,
тому потрібно їм скласти своі повноваження і дати змогу професіоналам правити краіною в такі важкі часи для нас 😡
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15.05.2024 14:08 Відповісти
Після заміни в Генштабі довіра до нього на рівні телешмарафону.. на жаль.
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15.05.2024 14:12 Відповісти
Ситуация контролируется Владимиром Александровичем
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
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15.05.2024 14:13 Відповісти
Можно я немного вас поправлю?
Народ в чате ЦЕНЗОРА не верит власти
А вот мои соседки верят
Про Владимира Александровича говорят с придыханием
На меня ,когда я им рассказываю - как обстоят дела на самом деле
Смотрят как на врага народа
И уверяют меня -во всем виновата Америка
Мои соседки уже старенькие ,но с образование
Учительницы
Инженеры
Не бабушки из села...
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15.05.2024 16:32 Відповісти
Боже , как интересно!
На марафоне говорят , что во всем виновата Америка?
Перфектно!!!!
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15.05.2024 17:36 Відповісти
Поки Що не відповідає
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15.05.2024 14:15 Відповісти
Про те, що буде стаття саме з таким заголовком, писали ще трі дні назад.
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15.05.2024 14:18 Відповісти
Треба відкривати центр по протидії центру протидії дезінформації...
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15.05.2024 14:45 Відповісти
Пля. Кто-то верит? Кто не верит ставьте лайк.
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15.05.2024 15:09 Відповісти
Ну, теперь я спокоен. В Багдаде всё спокойно.
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15.05.2024 15:13 Відповісти
Сирському та Зеленському на цей час ця інформація не вірогідна . Трошки пізніше.
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15.05.2024 16:19 Відповісти
ну могло ж воно поїхати до іспанії, зустрітися з монархом, поталапати ніжками у морі, поліпити пасочки з піску. ніт, блеат, взяло під свій контроль
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15.05.2024 18:20 Відповісти
 
 