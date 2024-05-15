Інформація про нібито окупацію Вовчанська не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації

Сьогодні, 15 травня, в українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Цитуючи Генеральний штаб Збройних Сил України, у ЦПД зазначають, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Також нагадується, що українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови.

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"Більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. Відповідно, сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголошують у ЦПД.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.