Інформація про нібито окупацію Вовчанська не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації
Сьогодні, 15 травня, в українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Цитуючи Генеральний штаб Збройних Сил України, у ЦПД зазначають, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.
Також нагадується, що українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови.
"Більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. Відповідно, сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголошують у ЦПД.
Атаки військ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
Не повний піззєц!
Показуйте, ми хочемо побачити нашого "генерала Конашенкова"!!!
а ще, будуть суми.
але ж зе!шмаркля справжній лідор в стрінгах з ділдо у руці, ставку провів, всі доповіді вислухав, розпорядження видав.
а саме головне, відмовився їсти паелью та запивати сангрієй.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
тому потрібно їм скласти своі повноваження і дати змогу професіоналам правити краіною в такі важкі часи для нас 😡
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
Народ в чате ЦЕНЗОРА не верит власти
А вот мои соседки верят
Про Владимира Александровича говорят с придыханием
На меня ,когда я им рассказываю - как обстоят дела на самом деле
Смотрят как на врага народа
И уверяют меня -во всем виновата Америка
Мои соседки уже старенькие ,но с образование
Учительницы
Инженеры
Не бабушки из села...
На марафоне говорят , что во всем виновата Америка?
Перфектно!!!!