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Российские телеграмм-каналы распространяют фейк о закапывании заживо украинских уклонистов, - ЦПД

фейк,росія,дезінформація

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют видео, на котором якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста.

Об этом в своем фейсбуке пишет Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские TG-каналы распространяют видеозапись, на которой якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста. По словам ru-пропагандистов, таким образом работники военкомата пытаются запугать мужское население, которое "отказывается идти на фронт", - говорится в заметке.

В ЦПИ отмечают, что "на самом деле распространяемое TG-каналами видео является очередным фейком российской пропаганды, которая с помощью таких срежиссированных роликов пытается запугать мужское население Украины и дискредитировать сотрудников ТЦК и СП".

Читайте: Информация об обжаловании в российском суде от имени Малюка заочного ареста - враждебное ИПСО, - СБУ

Автор: 

россия (95352) фейк (678) Центр противодействия дезинформации (129) уклонисты (801)


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Топ комментарии
+25
Якщо ухилянта закопати як картоплю, то восени можна буде мобілізувати ціле вагон.
Жартую.
А якщо серйозно - якщо довго ухилятися від ЗСУ, то гарантовано станеш русскім чмобіком і тоді границя закритою не буде - прямо на Бєрлін.
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24.04.2024 00:35
+25
Це значить тільки одне - у них таке відбувається. Ця сволота завжди своє гівно намащує іншому на голову.
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24.04.2024 00:41
+20
По-перше - ще невідомо, ЗВІДКИ пишеш ТИ! Бо якщо пишуть з окупованих земель - то висвічується український прапор Тому "ЧМО" може буть прикладене і до запроданця, який займається провокативними дописами в інтересах Росії
По-друге - гнать поневолені народи в перших рядах на противника - багаторічна практика саме Москалії
По-третє - кацапам потрібні саме наші люди - бо їх бидло може буть лише "виконавцями Саме тому при СРСР майже половина командного складу Радянської Армії були українцями (при тому що українці були тільки 1/5 населення СРСР) Саме тому ми можемо протистоять кацапській орді так довго
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24.04.2024 05:28
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Якщо ухилянта закопати як картоплю, то восени можна буде мобілізувати ціле вагон.
Жартую.
А якщо серйозно - якщо довго ухилятися від ЗСУ, то гарантовано станеш русскім чмобіком і тоді границя закритою не буде - прямо на Бєрлін.
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24.04.2024 00:35 Ответить
Про те, що воювати треба всім пише цинічне чмо із Польщі.
І пластинка про, " буряти поженуть на Варшаву і Берлін" - це повна туфта для дурачків.
По-перше, рашка ніколи на НАТО не нападе, інакше Естонія із Латвією уже 20 років як повинні бути окуповані.
По-друге, гнати силою за себе воювати захоплених полонених і населення, яке вважає тебе ворогом - це абсолютно тупа і неефективна затєя, так ніхто ніколи не воював.
Розкажи мені, чому наприклад німці в 1941-45 не гнали воювати за себе проти СССР французів наприклад, чи голландців, скандинавів, поляків і ще інші народи, які вони захопили? Лише кілька дивізій добровольців із союзних країн Осі.
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24.04.2024 02:49 Ответить
По-перше - ще невідомо, ЗВІДКИ пишеш ТИ! Бо якщо пишуть з окупованих земель - то висвічується український прапор Тому "ЧМО" може буть прикладене і до запроданця, який займається провокативними дописами в інтересах Росії
По-друге - гнать поневолені народи в перших рядах на противника - багаторічна практика саме Москалії
По-третє - кацапам потрібні саме наші люди - бо їх бидло може буть лише "виконавцями Саме тому при СРСР майже половина командного складу Радянської Армії були українцями (при тому що українці були тільки 1/5 населення СРСР) Саме тому ми можемо протистоять кацапській орді так довго
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24.04.2024 05:28 Ответить
Цілком з Вами згоден! Служив в 1982-1984 роках. В учбовій роті було 9 сержантів з України. Ротна пісня була Запрягайте хлопці коней, і це в Нижегородскій області. До речі в роті зі 120 солдатів 80 відсотків особовогу складу були з Кавказу і Середньої Азії, 10 з кацапії!
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24.04.2024 10:30 Ответить
Як сказав один сенатор недавно. Якщо б маскальська імперія не поработила українців в свій час, то не було б і третини перемог тієї імперії. Українці завжди були костяк армії.
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24.04.2024 11:08 Ответить
Німці - ні. А ось Чингісхан гнав, і московіти, як нащадки золотої орди використовують цю тактику
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24.04.2024 05:40 Ответить
Кацапе - я на тиждень приїхав до Польщі, а 30 квітня повертаюся в Україну. Так, ніхто не кидав, а кацапи кидають. Вони ж зробили мобілізацію не лише у денеерах-еленерах, але і на окупованому Криму, Запорізькій області, Херсонській.
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24.04.2024 11:00 Ответить
Мені цікаво, який відсоток кацапів повірить, що "В Житомирському ТЦК живцем закопують ухилянтів", і який відсоток українців повірить в це (Відповідь "73 %" не приймається, бо сподіваюся, що не всі ж зебіли настільки тупі)
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24.04.2024 00:36 Ответить
На закапують, а сажають.
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24.04.2024 00:39 Ответить
Це значить тільки одне - у них таке відбувається. Ця сволота завжди своє гівно намащує іншому на голову.
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24.04.2024 00:41 Ответить
Кацапи подібні закопування роблять массово, але не в ТЦК, а в бойових частинах, і особливо Вагнер таке практикував разом зі знаменитою кувалдою. Мабуть надивилися "Бєлого солнца пустині" або якихось ******** кацапських фільмів про бандитів і ментів
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24.04.2024 00:46 Ответить
Бачив декілька розслідувань, то Вагнера у порівнянні зі звичайною РА виглядають людяно.
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24.04.2024 01:17 Ответить
Навпаки. Сцикуни подумають, що краще піти в ЗСУ, ніж бути закопаним живцем
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24.04.2024 00:48 Ответить
Так ,вірно треба давати зброю психічно неврівноваженим людям)
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24.04.2024 01:32 Ответить
Совсем хряпнулись...
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24.04.2024 00:53 Ответить
Ті "люди за кордоном" самі відмовилися від своєї держави, коли попливли через Тису
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24.04.2024 01:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rUzBpj0A02U
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24.04.2024 01:21 Ответить
Закапивают каплямі...
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24.04.2024 01:21 Ответить
Градус упоротости нудно повышать. Может скоро мы увидим сюжеты про " Протоколы банковских мудрецов" и кровь русских младенцев, крещеных в церкви московского патриархата.
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24.04.2024 01:55 Ответить
Ти "спізнився" ! "Мальчиков в трусиках" ми "распинаем" ще з 2014 року!
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24.04.2024 06:15 Ответить
А як же монтажна піна у дупу?
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24.04.2024 09:38 Ответить
🤣
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24.04.2024 03:01 Ответить
Кацапи як завжди свої брудні справи приписують українцям.
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24.04.2024 06:55 Ответить
Якщо це кацапська видумка, то гниди тцкуни скоро візьмуть це на озброєння, адже все погане наша держава швидко змальовує у цапів.
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24.04.2024 07:23 Ответить
А где видео,нашего тцкашника с путинским актером мы никогда не перепутаем.
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24.04.2024 07:29 Ответить
Це все вороже іпсо - видно ж по мужику, що то працівник цирку - таких не мобілізовують
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24.04.2024 08:28 Ответить
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24.04.2024 08:41 Ответить
Нам звичайно ця болотна пропаганда до одного місця. Але на русню та частково на лівацький Захід вона діє. Мій адекватний та в доску український знайомий, який ще до війни побував у своєї рідні в росії говорив, що через 2 тижні слухання їхнього телевізора він почав відчувати, що в нього вже закипає неневисть до "бандерівців".
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24.04.2024 09:11 Ответить
Та не має різниці лівацький чи правацький, хоч центристський. У кацапів пропаганда (тобто дезінформація) спрямована на геть усі цільові аудиторії (кацапи, кацапи-опозиціонери, західники, ліваки, праваки, азія, лат. америка, українці і т. д.). Тому якщо скласти до купи, кацапська пропаганда виглядає як величезна купа шизофренії.
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24.04.2024 09:42 Ответить
Кацапи знають на чому можна зіграти .
ТЦК у нас дозволено все , абсолютна влада на місцях належить тцка. Так що дивуватися нема чому .Цілювальник з Рівного теж був з кацапії?
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24.04.2024 09:37 Ответить
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24.04.2024 09:53 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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24.04.2024 09:55 Ответить
 
 