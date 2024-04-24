Российские телеграмм-каналы распространяют фейк о закапывании заживо украинских уклонистов, - ЦПД
Пропагандистские ресурсы РФ распространяют видео, на котором якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста.
Об этом в своем фейсбуке пишет Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские TG-каналы распространяют видеозапись, на которой якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста. По словам ru-пропагандистов, таким образом работники военкомата пытаются запугать мужское население, которое "отказывается идти на фронт", - говорится в заметке.
В ЦПИ отмечают, что "на самом деле распространяемое TG-каналами видео является очередным фейком российской пропаганды, которая с помощью таких срежиссированных роликов пытается запугать мужское население Украины и дискредитировать сотрудников ТЦК и СП".
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Жартую.
А якщо серйозно - якщо довго ухилятися від ЗСУ, то гарантовано станеш русскім чмобіком і тоді границя закритою не буде - прямо на Бєрлін.
І пластинка про, " буряти поженуть на Варшаву і Берлін" - це повна туфта для дурачків.
По-перше, рашка ніколи на НАТО не нападе, інакше Естонія із Латвією уже 20 років як повинні бути окуповані.
По-друге, гнати силою за себе воювати захоплених полонених і населення, яке вважає тебе ворогом - це абсолютно тупа і неефективна затєя, так ніхто ніколи не воював.
Розкажи мені, чому наприклад німці в 1941-45 не гнали воювати за себе проти СССР французів наприклад, чи голландців, скандинавів, поляків і ще інші народи, які вони захопили? Лише кілька дивізій добровольців із союзних країн Осі.
По-друге - гнать поневолені народи в перших рядах на противника - багаторічна практика саме Москалії
По-третє - кацапам потрібні саме наші люди - бо їх бидло може буть лише "виконавцями Саме тому при СРСР майже половина командного складу Радянської Армії були українцями (при тому що українці були тільки 1/5 населення СРСР) Саме тому ми можемо протистоять кацапській орді так довго
ТЦК у нас дозволено все , абсолютна влада на місцях належить тцка. Так що дивуватися нема чому .Цілювальник з Рівного теж був з кацапії?
руZZкому міру повірити - себе обманути!