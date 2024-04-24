Российские телеграмм-каналы распространяют фейк о закапывании заживо украинских уклонистов, - ЦПД

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют видео, на котором якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста.

Об этом в своем фейсбуке пишет Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские TG-каналы распространяют видеозапись, на которой якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклониста. По словам ru-пропагандистов, таким образом работники военкомата пытаются запугать мужское население, которое "отказывается идти на фронт", - говорится в заметке.

В ЦПИ отмечают, что "на самом деле распространяемое TG-каналами видео является очередным фейком российской пропаганды, которая с помощью таких срежиссированных роликов пытается запугать мужское население Украины и дискредитировать сотрудников ТЦК и СП".

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