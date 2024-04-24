Російські телеграм-канали поширюють фейк про закопування живцем українських ухилянтів, - ЦПД

Пропагандистські ресурси РФ поширюють відео, на якому нібито співробітник житомирського ТЦК та СП "закопує" ухилянта.

Про це у своєму фейсбуці пише Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі TG-канали поширюють відеозапис, на якому нібито співробітник житомирського ТЦК та СП "закопує" ухилянта. За словами ru-пропагандистів, таким чином працівники військкомату намагаються залякати чоловіче населення, яке "відмовляється йти на фронт", - йдеться в дописі.

В ЦПД наголошують, що "насправді поширюване TG-каналами відео є черговим фейком російської пропаганди, яка за допомогою таких зрежисованих роликів намагається залякати чоловіче населення України і дискредитувати співробітників ТЦК та СП".

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