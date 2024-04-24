Російські телеграм-канали поширюють фейк про закопування живцем українських ухилянтів, - ЦПД
Пропагандистські ресурси РФ поширюють відео, на якому нібито співробітник житомирського ТЦК та СП "закопує" ухилянта.
Про це у своєму фейсбуці пише Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі TG-канали поширюють відеозапис, на якому нібито співробітник житомирського ТЦК та СП "закопує" ухилянта. За словами ru-пропагандистів, таким чином працівники військкомату намагаються залякати чоловіче населення, яке "відмовляється йти на фронт", - йдеться в дописі.
В ЦПД наголошують, що "насправді поширюване TG-каналами відео є черговим фейком російської пропаганди, яка за допомогою таких зрежисованих роликів намагається залякати чоловіче населення України і дискредитувати співробітників ТЦК та СП".
Топ коментарі
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Жартую.
А якщо серйозно - якщо довго ухилятися від ЗСУ, то гарантовано станеш русскім чмобіком і тоді границя закритою не буде - прямо на Бєрлін.
І пластинка про, " буряти поженуть на Варшаву і Берлін" - це повна туфта для дурачків.
По-перше, рашка ніколи на НАТО не нападе, інакше Естонія із Латвією уже 20 років як повинні бути окуповані.
По-друге, гнати силою за себе воювати захоплених полонених і населення, яке вважає тебе ворогом - це абсолютно тупа і неефективна затєя, так ніхто ніколи не воював.
Розкажи мені, чому наприклад німці в 1941-45 не гнали воювати за себе проти СССР французів наприклад, чи голландців, скандинавів, поляків і ще інші народи, які вони захопили? Лише кілька дивізій добровольців із союзних країн Осі.
По-друге - гнать поневолені народи в перших рядах на противника - багаторічна практика саме Москалії
По-третє - кацапам потрібні саме наші люди - бо їх бидло може буть лише "виконавцями Саме тому при СРСР майже половина командного складу Радянської Армії були українцями (при тому що українці були тільки 1/5 населення СРСР) Саме тому ми можемо протистоять кацапській орді так довго
ТЦК у нас дозволено все , абсолютна влада на місцях належить тцка. Так що дивуватися нема чому .Цілювальник з Рівного теж був з кацапії?
руZZкому міру повірити - себе обманути!