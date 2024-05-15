Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська, - Генштаб
Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії.
Обстановка на Харківщині
На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.
Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються.
На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.
На Сіверському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка - Спірне, Берестове - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, Соледар - Роздолівка, успіху не мали. Загалом – 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони.
Обстановка на Сході
На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати наші позиції збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.
На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.
Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.
На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка - Красногорівка, Славне - Парасковіївка та Солодке - Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.
На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.
Обстановка на Півдні
На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.
На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.
На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.
Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.
Атаки військ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.
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"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії". "Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico."Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти"
Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації не змінилася."Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань. Джерело:
Для розумінням під яким натиском нашим воїнам доводиться тримати оборону в Харківській області.
А діло мені до цього, саме пряме - таке, що я зараз на фронті і хоч на іншій ділянці, но стосується воно мене більше ніж вас - диванних експертів, що дрочать на Зелю, прикриваючи його самі страшні провали, брехню та корупцію!!!!
пердунипрофесіонали, обвішені орденами, з часом ставали більш шкідливими, ніж корисними.
Зараз теж дуже багато чого, що буквально кілька років назад було надважливе в обороні, зараз абсолютно виглядає непотрібним.
Але чи треба мати багато розуму, мати величезний військовий досвід, щоб зрозуміти елементарні речі - насипати тисячі гектарів мінних полів, зробити завали-барикади в містах селах, нарити траншей, перекопати де треба дороги протитанковими ровами? Це ж очевидно!
Як можна за півтора роки там усі ці заходи не провести? Я не розумію
А їх немає.
Зброю роздали, розпродали, розкрали.
Нову зброю наші "гаранти" дають по краплям.
"Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п'ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від срср і налічував близько 6 млн мін."
Більш детально https://**********.com.ua/2022/12/05/rosijski-miny-v-********-do-25-richchya-ottavskoyi-konvencziyi-pro-zaboronu-protypihotnyh-min/ тут .