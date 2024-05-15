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Новини Війна
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Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська, - Генштаб

Бої на Харківщині

Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про нібито окупацію Вовчанська не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

На Сіверському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка - Спірне, Берестове - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, Соледар - Роздолівка, успіху не мали. Загалом – 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати наші позиції збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.

На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.

Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.

Також читайте: Деякі піхотні групи армії РФ зайшли до Вовчанська. Ворог намагається закріпитися у північній частині міста, - Міноборони

На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка - Красногорівка, Славне - Парасковіївка та Солодке - Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.

На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.

На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.

Також читайте: Окупанти перегруповуються на Харківщині, Сили оборони протидіють накопиченню ворога в північній частині Вовчанська, - Генштаб

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Харківщина (6054) бойові дії (3671) Вовчанськ (411)


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Топ коментарі
+22
Єдине що можна сказати тримайтеся і будьте живі...
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15.05.2024 14:30
+16
як і оборонні споруди... також були "частково побудовані"
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15.05.2024 14:35
+12
Вчора Біданов вже казав що взагалі зупинили і відкинули, а в ранці з'ясувавлосі що знову *******.
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15.05.2024 14:30
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Єдине що можна сказати тримайтеся і будьте живі...
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15.05.2024 14:30 Відповісти
Вчора Біданов вже казав що взагалі зупинили і відкинули, а в ранці з'ясувавлосі що знову *******.
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15.05.2024 14:30 Відповісти
немає фіксованої лінії зіткнення. При постйних штурмах та контратаках ситуація може змінюватися кожну годину. Як цього можна не розуміти!!
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15.05.2024 14:33 Відповісти
Однозначно! І одразу питання до Біданова: навіщо П И З Д І Т И?
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15.05.2024 16:44 Відповісти
ти счас херню мелиш
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15.05.2024 17:17 Відповісти
Ну якщо для тебе спікер ЗСУ Біданов святий, то прийми мої вибачення за мою херню.
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16.05.2024 09:25 Відповісти
Навіть якщо відкинули вчора, що заважає московитам перегрупуватись і пітти на штурм знову? Бо на своїй території вони фактично недоторкані.

"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії". "Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico."Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти"

Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації не змінилася."Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань. Джерело:
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15.05.2024 14:43 Відповісти
З іншого боку, превентивне знищення кацапів на їхній території це і є оборона нашого кордону.
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15.05.2024 15:25 Відповісти
Ніякого обмеження не існує, не фантазуйте. Інша справа, що нічим.
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15.05.2024 16:45 Відповісти
вже є і новеньке заходить багато у частини - снаряди пзрк гранатомети
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15.05.2024 17:18 Відповісти
З ПЗРК по танку? Чи може з гранатомата за 20 км по їхньому "урагану"? Дуже моцно.
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16.05.2024 09:20 Відповісти
Удари росіян по нашим позиціям, відразу 4 КАБа лягає в рядок, іноді росіяни застосовують по 8 КАБів.

Для розумінням під яким натиском нашим воїнам доводиться тримати оборону в Харківській області.
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15.05.2024 14:54 Відповісти
Спочатку вони "частково зайшли", а потім їх "частково витісніли"
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15.05.2024 14:30 Відповісти
Так, і наразі вони лишаються "частково зайденими". Або "частково витіснено-зайденими".
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15.05.2024 14:37 Відповісти
на півшишечки
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15.05.2024 14:42 Відповісти
а тобі якеділо - видно що все у москивитів стопориться почало і вже як два дні
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15.05.2024 17:19 Відповісти
Да не дуже схоже, що в них "все стопориться". Притормозилось у них тільки через те, що вони вискочили далі ніж самі розраховували, оне поспіває забезпечення, прикриття.... і ми підтянули підкріплення знявши з інших ділянок (до ніде більше узяти, призив проїбали). Але я вас скажу що буде далі - вони закріпляться на захоплених ділянках, підтягнуть своє підкріплення, та продовжать натиск. М'ясні там штурми чи ні, справа десята, головне, що натиск знову посилиться. Можливо зроблять спробу вирівняти лінію фронту, щоб убезпечити захоплений плацдарм....
А діло мені до цього, саме пряме - таке, що я зараз на фронті і хоч на іншій ділянці, но стосується воно мене більше ніж вас - диванних експертів, що дрочать на Зелю, прикриваючи його самі страшні провали, брехню та корупцію!!!!
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15.05.2024 21:58 Відповісти
як і оборонні споруди... також були "частково побудовані"
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15.05.2024 14:35 Відповісти
Це коли замість "я всрався" кажуть "ой, штани іспачкалісь"..?
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15.05.2024 14:41 Відповісти
зато гроші вкрало сцикливе чмо в повному обсязі
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15.05.2024 14:37 Відповісти
"частково витіснили ворога із Вовчанська" - означає, що його не витіснили.
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15.05.2024 14:42 Відповісти
Генштаб освоїв "новояз"...
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15.05.2024 14:44 Відповісти
У цієї влади діючі тренди-частково,фейки та маніпуляції,іпсо і тд ..ця нікчемна злодійська влада якраз підпадає під ці вислови-тобто "злодій кричить-тримайте злодія!!!!"
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15.05.2024 14:46 Відповісти
У війнах завжди приходив той час, коли минулі знавці військової науки ставали якщо не зовсім непотрібними, але зі знаннями, які уже були неактуальні. Всі ті шикування щільними формаціями, управління ними, потім шикування лініями, управління ними, арта, яка діставала аж на 500 кроків, потім на 1 км, на 10 км, на 20, 30, ракети, авіація, танки... Всі старі пердуни професіонали, обвішені орденами, з часом ставали більш шкідливими, ніж корисними.
Зараз теж дуже багато чого, що буквально кілька років назад було надважливе в обороні, зараз абсолютно виглядає непотрібним.
Але чи треба мати багато розуму, мати величезний військовий досвід, щоб зрозуміти елементарні речі - насипати тисячі гектарів мінних полів, зробити завали-барикади в містах селах, нарити траншей, перекопати де треба дороги протитанковими ровами? Це ж очевидно!
Як можна за півтора роки там усі ці заходи не провести? Я не розумію
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15.05.2024 15:00 Відповісти
Щоб насипати на гектари тисячі мін, їх треба мать.
А їх немає.
Зброю роздали, розпродали, розкрали.
Нову зброю наші "гаранти" дають по краплям.
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15.05.2024 15:11 Відповісти
Тисячі мін є, ще не всі знищено. Просто Україна досі притримується якоїсь там конвенції про незастосування протипіхотних мін. Вони, бачте, негуманні.
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15.05.2024 15:29 Відповісти
"Оттавська конвенція 1997 року передбачає повну відмову від застосування протипіхотних мін ненаправленої дії, припинення їх виробництва та накопичення, повне знищення запасів за винятком незначної кількості, необхідної для розробки і навчання розмінуванню та ліквідації мінних полів."
"Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п'ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від срср і налічував близько 6 млн мін."
Більш детально https://**********.com.ua/2022/12/05/rosijski-miny-v-********-do-25-richchya-ottavskoyi-konvencziyi-pro-zaboronu-protypihotnyh-min/ тут .
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15.05.2024 15:34 Відповісти
Якби ці продажні і нікчемні дармоїди з генштабу ще так організували і забезпечили оборону, як брешуть народу. Сволочі, ******* Цвіт Нації...
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15.05.2024 15:17 Відповісти
 
 