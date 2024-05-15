Пограничники уничтожили два танка оккупантов, из которых велся обстрел окрестностей Волчанска. ВИДЕО

Оккупанты на двух танках осуществляли обстрел окрестностей Волчанска. Пилоты разведывательных БпЛА преследовали вражескую технику и при первой же возможности пограничники нанесли огневое поражение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной атаки опубликована в телеграм-канале ГПСУ.

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