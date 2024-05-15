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Пограничники уничтожили два танка оккупантов, из которых велся обстрел окрестностей Волчанска. ВИДЕО

Оккупанты на двух танках осуществляли обстрел окрестностей Волчанска. Пилоты разведывательных БпЛА преследовали вражескую технику и при первой же возможности пограничники нанесли огневое поражение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной атаки опубликована в телеграм-канале ГПСУ.

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Госпогранслужба (6420) танк (2253) уничтожение (6909) Волчанск (388)


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Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 17:09 Ответить
 
 