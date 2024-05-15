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С прифронтовых населенных пунктов Харьковщины вывезли около 8 тысяч человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасателям ГСЧС удалось эвакуировать около 8 тысяч человек из прифронтовых районов Харьковской области в безопасные места.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Около 8 тыс. человек уже вывезено из-под обстрелов в безопасные места силами спасателей ГСЧС, Национальной полиции, волонтеров и представителей местных громад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, преимущественно были эвакуированы женщины, пожилые люди, маломобильные, люди с ограниченными возможностями, а также дети.

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"Эвакуация продолжается шестой день и происходит в семи громадах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов", - добавили в пресс-службе.

Также в промежуточных пунктах эвакуации работают психологи ГСЧС, помогая и поддерживая людей.

Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2071) ГСЧС (4965)


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це неможливо пробачити ніколи...
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15.05.2024 16:39 Ответить
Будуть не тільки Суми. Вони розкрадають всю Україну, а оп має на тому найбільший відкат.
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15.05.2024 16:47 Ответить
Їх мають забезпечити житлом і всім необхідним, а також компенсувати втрати ті, хто розкрадав там на будівництві фортифікацій, і хто мав з того відкат.
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15.05.2024 16:43 Ответить
І скільки років на це піде?
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15.05.2024 17:58 Ответить
просрали оборону, кошти розікрали. а тепер вивозимо людей
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15.05.2024 16:45 Ответить
 
 