С прифронтовых населенных пунктов Харьковщины вывезли около 8 тысяч человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасателям ГСЧС удалось эвакуировать около 8 тысяч человек из прифронтовых районов Харьковской области в безопасные места.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Около 8 тыс. человек уже вывезено из-под обстрелов в безопасные места силами спасателей ГСЧС, Национальной полиции, волонтеров и представителей местных громад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, преимущественно были эвакуированы женщины, пожилые люди, маломобильные, люди с ограниченными возможностями, а также дети.

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"Эвакуация продолжается шестой день и происходит в семи громадах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов", - добавили в пресс-службе.

Также в промежуточных пунктах эвакуации работают психологи ГСЧС, помогая и поддерживая людей.









