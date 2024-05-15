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Новости Война
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Сегодня об эвакуации из Харькова речь не идет. Сюда эвакуируют людей из области, - мэр Терехов

харків

На сегодня эвакуировать население из Харькова не планируют. В то же время в город привозят людей из области, из районов, где продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Более 8 часов звучит воздушная тревога. Ночь пережили более-менее спокойно. Раздавались взрывы, были прилеты по жилой застройке. Они (оккупанты. - Ред.) используют тактику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. ...

Сегодня не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - отметил он.

Терехов добавил, что в город уже прибыли более 6 тысяч человек. Их разместили в общежитиях и предоставляют "все возможное, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты занимают позиции на улицах города Волчанск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова: Пострадали 15 человек (обновлено)

Автор: 

Харьков (7437) эвакуация (2061) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+4
Декілька тижнів потому про Вовчанськ говорили так саме.
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15.05.2024 11:16
+2
все буде завтра
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15.05.2024 11:16
+2
Краще не слухати цих брехунів, їм вірити себе обдурити.
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15.05.2024 11:23
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Декілька тижнів потому про Вовчанськ говорили так саме.
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15.05.2024 11:16 Ответить
Нового командувача пора відправляти кудись послом...
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15.05.2024 11:43 Ответить
все буде завтра
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15.05.2024 11:16 Ответить
Все буде колись...
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15.05.2024 11:18 Ответить
з людей області? Це як ???
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15.05.2024 11:19 Ответить
Краще не слухати цих брехунів, їм вірити себе обдурити.
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15.05.2024 11:23 Ответить
Якийсь дебілізм звозити людей в місто , яке цілодобово ******** , цілодобово повітряна тривога ((
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15.05.2024 11:37 Ответить
Ще тисячі українців виїдуть за кордон
Влада нічого не робить щоб зберегти населенн країни
Хтось чув щоб держава розгорнула якісь програми будівництва житл,а щоб залишити людей в країні? А тим часом, по всій Україні стоїть кілька тисяч покинутих недобудованих будинків. Головою Комітету ВР з питань містобудування є скандальновідома бездар Шуляк, яка за за часи свого паразитування на посаді, нічого не зробила для вирішення проблеми та добудови недобудоваих ЖК.
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15.05.2024 11:41 Ответить
14 травня 2024, 06:08 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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15.05.2024 11:41 Ответить
Так це тільки на сьогодні і то зранку.
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15.05.2024 11:46 Ответить
 
 