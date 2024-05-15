Сегодня об эвакуации из Харькова речь не идет. Сюда эвакуируют людей из области, - мэр Терехов

На сегодня эвакуировать население из Харькова не планируют. В то же время в город привозят людей из области, из районов, где продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Более 8 часов звучит воздушная тревога. Ночь пережили более-менее спокойно. Раздавались взрывы, были прилеты по жилой застройке. Они (оккупанты. - Ред.) используют тактику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. ...

Сегодня не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - отметил он.

Терехов добавил, что в город уже прибыли более 6 тысяч человек. Их разместили в общежитиях и предоставляют "все возможное, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты занимают позиции на улицах города Волчанск.

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