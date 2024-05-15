Сегодня об эвакуации из Харькова речь не идет. Сюда эвакуируют людей из области, - мэр Терехов
На сегодня эвакуировать население из Харькова не планируют. В то же время в город привозят людей из области, из районов, где продолжаются боевые действия.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Более 8 часов звучит воздушная тревога. Ночь пережили более-менее спокойно. Раздавались взрывы, были прилеты по жилой застройке. Они (оккупанты. - Ред.) используют тактику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. ...
Сегодня не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - отметил он.
Терехов добавил, что в город уже прибыли более 6 тысяч человек. Их разместили в общежитиях и предоставляют "все возможное, чтобы они чувствовали себя более-менее защищенными".
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты занимают позиции на улицах города Волчанск.
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Влада нічого не робить щоб зберегти населенн країни
Хтось чув щоб держава розгорнула якісь програми будівництва житл,а щоб залишити людей в країні? А тим часом, по всій Україні стоїть кілька тисяч покинутих недобудованих будинків. Головою Комітету ВР з питань містобудування є скандальновідома бездар Шуляк, яка за за часи свого паразитування на посаді, нічого не зробила для вирішення проблеми та добудови недобудоваих ЖК.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/