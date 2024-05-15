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Новини Війна
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Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов

харків

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять осіб з області, з районів, де тривають бойові дії.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 8 годин лунає повітряна тривога. Ніч пережили більш-менш спокійно. Лунали вибухи, були прильоти по житловій забудові. Вони (окупанти. - Ред.) використовують тактику залякування людей, щоб люди виїжджали з міста. ...

Сьогодні не йдеться про евакуацію з міста Харкова. Навпаки ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", - зазначив він.

Терехов додав, що до міста вже прибули понад 6 тисяч осіб. Їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти займаюють позиції на вулицях міста Вовчанськ.

Читайте: Рашисти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова: Постраждали 15 осіб (оновлено)

Автор: 

Харків (5549) евакуація (2300) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+4
Декілька тижнів потому про Вовчанськ говорили так саме.
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15.05.2024 11:16
+2
все буде завтра
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15.05.2024 11:16
+2
Краще не слухати цих брехунів, їм вірити себе обдурити.
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15.05.2024 11:23
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Декілька тижнів потому про Вовчанськ говорили так саме.
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15.05.2024 11:16 Відповісти
Нового командувача пора відправляти кудись послом...
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15.05.2024 11:43 Відповісти
все буде завтра
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15.05.2024 11:16 Відповісти
Все буде колись...
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15.05.2024 11:18 Відповісти
з людей області? Це як ???
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15.05.2024 11:19 Відповісти
Краще не слухати цих брехунів, їм вірити себе обдурити.
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15.05.2024 11:23 Відповісти
Якийсь дебілізм звозити людей в місто , яке цілодобово ******** , цілодобово повітряна тривога ((
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15.05.2024 11:37 Відповісти
Ще тисячі українців виїдуть за кордон
Влада нічого не робить щоб зберегти населенн країни
Хтось чув щоб держава розгорнула якісь програми будівництва житл,а щоб залишити людей в країні? А тим часом, по всій Україні стоїть кілька тисяч покинутих недобудованих будинків. Головою Комітету ВР з питань містобудування є скандальновідома бездар Шуляк, яка за за часи свого паразитування на посаді, нічого не зробила для вирішення проблеми та добудови недобудоваих ЖК.
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15.05.2024 11:41 Відповісти
14 травня 2024, 06:08 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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15.05.2024 11:41 Відповісти
Так це тільки на сьогодні і то зранку.
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15.05.2024 11:46 Відповісти
 
 