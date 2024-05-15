Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов
На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять осіб з області, з районів, де тривають бойові дії.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 8 годин лунає повітряна тривога. Ніч пережили більш-менш спокійно. Лунали вибухи, були прильоти по житловій забудові. Вони (окупанти. - Ред.) використовують тактику залякування людей, щоб люди виїжджали з міста. ...
Сьогодні не йдеться про евакуацію з міста Харкова. Навпаки ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", - зазначив він.
Терехов додав, що до міста вже прибули понад 6 тисяч осіб. Їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти займаюють позиції на вулицях міста Вовчанськ.
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Влада нічого не робить щоб зберегти населенн країни
Хтось чув щоб держава розгорнула якісь програми будівництва житл,а щоб залишити людей в країні? А тим часом, по всій Україні стоїть кілька тисяч покинутих недобудованих будинків. Головою Комітету ВР з питань містобудування є скандальновідома бездар Шуляк, яка за за часи свого паразитування на посаді, нічого не зробила для вирішення проблеми та добудови недобудоваих ЖК.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/