З прифронтових населених пунктів Харківщини вивезли близько 8 тисяч осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальникам ДСНС вдалося евакуювати близько 8 тисяч людей з прифронтових районів Харківської області в безпечні місця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Триває евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини. Близько 8 тис. осіб вже вивезено з-під обстрілів у безпечні місця силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів і представників місцевих громад", - йдеться у повідомленні.

Як зазначатися, переважно було евакуйовано жінок, літніх людей, маломобільних, людей з обмеженими можливостями, а також дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов

"Евакуація триває шостий день і відбувається в семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів", - додали у пресслужбі.

Також у проміжних пунктах евакуації працюють психологи ДСНС, допомагаючи та підтримуючи людей.









