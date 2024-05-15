З прифронтових населених пунктів Харківщини вивезли близько 8 тисяч осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальникам ДСНС вдалося евакуювати близько 8 тисяч людей з прифронтових районів Харківської області в безпечні місця.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Триває евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини. Близько 8 тис. осіб вже вивезено з-під обстрілів у безпечні місця силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів і представників місцевих громад", - йдеться у повідомленні.
Як зазначатися, переважно було евакуйовано жінок, літніх людей, маломобільних, людей з обмеженими можливостями, а також дітей.
"Евакуація триває шостий день і відбувається в семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів", - додали у пресслужбі.
Також у проміжних пунктах евакуації працюють психологи ДСНС, допомагаючи та підтримуючи людей.
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