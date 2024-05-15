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З прифронтових населених пунктів Харківщини вивезли близько 8 тисяч осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальникам ДСНС вдалося евакуювати близько 8 тисяч людей з прифронтових районів Харківської області в безпечні місця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Триває евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини. Близько 8 тис. осіб вже вивезено з-під обстрілів у безпечні місця силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів і представників місцевих громад", - йдеться у повідомленні.

Як зазначатися, переважно було евакуйовано жінок, літніх людей, маломобільних, людей з обмеженими можливостями, а також дітей.

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"Евакуація триває шостий день і відбувається в семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів", - додали у пресслужбі.

Також у проміжних пунктах евакуації працюють психологи ДСНС, допомагаючи та підтримуючи людей.

Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини
Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2311) ДСНС (5104)


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це неможливо пробачити ніколи...
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15.05.2024 16:39 Відповісти
Будуть не тільки Суми. Вони розкрадають всю Україну, а оп має на тому найбільший відкат.
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15.05.2024 16:47 Відповісти
Їх мають забезпечити житлом і всім необхідним, а також компенсувати втрати ті, хто розкрадав там на будівництві фортифікацій, і хто мав з того відкат.
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15.05.2024 16:43 Відповісти
І скільки років на це піде?
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15.05.2024 17:58 Відповісти
просрали оборону, кошти розікрали. а тепер вивозимо людей
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15.05.2024 16:45 Відповісти
 
 