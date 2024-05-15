Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО
Окупанти на двох танках здійснювали обстріл околиць Вовчанська. Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку і за першої ж нагоди прикордонники нанесли вогневе ураження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагмента успішної атаки опублікований у телеграм-каналі ДПСУ.
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Amber
показати весь коментар15.05.2024 17:09 Відповісти Мені подобається 9
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