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Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО

Окупанти на двох танках здійснювали обстріл околиць Вовчанська. Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку і за першої ж нагоди прикордонники нанесли вогневе ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагмента успішної атаки опублікований у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) танк (2064) знищення (7216) Вовчанськ (416)


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Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 17:09 Відповісти
 
 