Оккупанты ударили по центру Херсона, 19 раненых, трое - в тяжелом состоянии, повреждены дома и автомобили (обновлено)

Днем 15 мая 2024 года войска РФ снова нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские войска ударили из авиации по центральной части Херсона. Предварительно, есть пострадавшие среди горожан", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по центру Херсона, 5 раненых, повреждены дома и автомобили

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко подтвердил, что около 14.30 вражеская авиация нанесла удар по Херсону.

"В Центральном районе повреждены дома, машины, возник по крайней мере один пожар. Есть раненые. Предварительно речь идет о 5 людях. Один травмированный госпитализирован", - отметил он.

Информация уточняется.

Обновленная информация об обстреле города

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Херсона ранены 12 человек, среди них ребенок.

"Также повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, а также другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

По информации Мрочко, по состоянию на 16:42 известно о 17 раненых вследствие авиаудара россиян по центральной части Херсона.

"15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии", - отметил глава МВА.

Как сообщили позже в ХОВА, по состоянию на 18:00 стало известно еще об одной травмированной. Таким образом, в результате авиаудара в Херсоне получили ранения 19 человек. За жизнь трех тяжелых пострадавших сражаются медики.

Ранее сообщалось, что утром 15 мая российские оккупационные войска утром ударили по многоэтажке в Херсоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что российские войска наносят удары по Херсону.