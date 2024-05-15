УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7280 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 280 4

Окупанти вдарили по центру Херсону, 19 поранених, троє - у важкому стані, пошкоджено будинки та автівки (оновлено)

Росіяни обстріляли Херсон

Вдень 15 травня 2024 року війська РФ знову завдали удару по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"російські війська вдарили з авіації по центральній частині Херсона. Попередньо, є постраждалі серед містян", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, 2 - поранені

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив, що близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону.

"У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа. Є поранені. Попередньо йдеться про 5 людей. Одна травмована ушпиталена", - зазначив він.

Інформація уточнюється.

Оновлена інформація щодо обстрілу міста

Згодом у Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Херсону поранено 12 людей, серед них дитина.

"Також пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, а також інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка, станом на 16.42 відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару росіян по центральній частині Херсона.

"15 постраждалих ушпиталені, троє з них у тяжкому стані", - зазначив очільник МВА.

Як повідомили пізніше в ХОВА, станом на 18.00 стало відомо про ще одну травмовану. Таким чином внаслідок авіаудару у Херсоні дістали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики.

Раніше повідомлялося, що зранку 15 травня російські окупаційні війська вранці вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.

Автор: 

обстріл (28171) Херсон (3326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що б ви виздихали всі рашиські виродки ,ви є світове зло ,здохни путін і вся його злочина фашиська кліка ,а нациський "русский мир" на звалище історії.
показати весь коментар
15.05.2024 19:23 Відповісти
оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
показати весь коментар
15.05.2024 19:29 Відповісти
а баканов
в цей час після басейну
в ресторані жре..
а що ви хотіли-
хенерал-зрадник
в пошані
показати весь коментар
15.05.2024 19:29 Відповісти
Месть за удар по Бельбеку не иначе
показати весь коментар
15.05.2024 20:03 Відповісти
 
 