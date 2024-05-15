Окупанти вдарили по центру Херсону, 19 поранених, троє - у важкому стані, пошкоджено будинки та автівки (оновлено)

Вдень 15 травня 2024 року війська РФ знову завдали удару по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"російські війська вдарили з авіації по центральній частині Херсона. Попередньо, є постраждалі серед містян", - зазначив він.

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Голова Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив, що близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону.

"У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа. Є поранені. Попередньо йдеться про 5 людей. Одна травмована ушпиталена", - зазначив він.

Інформація уточнюється.

Оновлена інформація щодо обстрілу міста

Згодом у Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Херсону поранено 12 людей, серед них дитина.

"Також пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, а також інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка, станом на 16.42 відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару росіян по центральній частині Херсона.

"15 постраждалих ушпиталені, троє з них у тяжкому стані", - зазначив очільник МВА.

Як повідомили пізніше в ХОВА, станом на 18.00 стало відомо про ще одну травмовану. Таким чином внаслідок авіаудару у Херсоні дістали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики.

Раніше повідомлялося, що зранку 15 травня російські окупаційні війська вранці вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.