Окупанти минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, 2 - поранені

За минулу добу російські війська атакували десять населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілу один цивільний загинув, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Також ворог завдав ракетного удару з балістичного озброєння по Херсону.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі", - зазначив Прокудін.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 2 дістали поранення.



Також під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два ударні безпілотники типу Shahed-131/136.