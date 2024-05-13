Росіяни скинули вибухівку на пожежну машину на Херсонщині. ФОТОрепортаж
13 травня війська РФ скинули вибухівку на пожежний автомобіль в Херсонській області.
Про це пишуть в телеграм-каналі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині ворог скинув з дрону вибухівку на пожежний автомобіль Сталося це сьогодні вдень, коли рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу у с. Кізомис. Там виникла пожежа в житловому будинку", - повідомляють в службі надзвичайних ситуацій.
На щастя, вогнеборці не постраждали.
Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку також виявлено тіло людини.
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Markus #531371
показати весь коментар14.05.2024 00:53 Відповісти Мені подобається 1
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