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Россияне сбросили взрывчатку на пожарную машину на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Росіяни скинули вибухівку на пожежну машину

13 мая войска РФ сбросили взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области.

Об этом пишут в телеграм-канале ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль. Произошло это сегодня днем, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в с. Кизомыс. Там возник пожар в жилом доме", - сообщают в службе чрезвычайных ситуаций.

К счастью, пожарные не пострадали.

Во время разбора разрушенных конструкций дома также обнаружено тело человека.

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Росіяни скинули вибухівку на пожежну машину

Рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу у с. Кізомис

Автор: 

взрывчатка (844) ГСЧС (4966) Херсонская область (4770)


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Это россия . Это русью пахнет.
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14.05.2024 00:53 Ответить
 
 