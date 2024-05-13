Россияне сбросили взрывчатку на пожарную машину на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 мая войска РФ сбросили взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области.

Об этом пишут в телеграм-канале ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль. Произошло это сегодня днем, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в с. Кизомыс. Там возник пожар в жилом доме", - сообщают в службе чрезвычайных ситуаций.

К счастью, пожарные не пострадали.

Во время разбора разрушенных конструкций дома также обнаружено тело человека.

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