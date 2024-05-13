Россияне сбросили взрывчатку на пожарную машину на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
13 мая войска РФ сбросили взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области.
Об этом пишут в телеграм-канале ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль. Произошло это сегодня днем, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в с. Кизомыс. Там возник пожар в жилом доме", - сообщают в службе чрезвычайных ситуаций.
К счастью, пожарные не пострадали.
Во время разбора разрушенных конструкций дома также обнаружено тело человека.
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Markus #531371
показать весь комментарий14.05.2024 00:53 Ответить Мне нравится 1
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