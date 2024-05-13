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Новости Война
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Рашисты ударили по жилому дому в Херсонской области: Погибли 2 человека

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Российские оккупационные войска обстреляли Кизомыс в Херсонской области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Один из ударов захватчиков пришелся по жилому дому.

"В результате этого в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека - мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (26982) Херсонская область (4731)


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