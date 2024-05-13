Рашисты ударили по жилому дому в Херсонской области: Погибли 2 человека
Российские оккупационные войска обстреляли Кизомыс в Херсонской области, в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Один из ударов захватчиков пришелся по жилому дому.
"В результате этого в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека - мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль