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Новини Війна
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Рашисти вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинули 2 особи

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Російські окупаційні війська обстріляли Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Один із ударів загарбників прийшовся по житловому будинку.

"Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів.

Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти посилили атаки на Оріхівському напрямку, за добу 19 штурмів у районі Старомайорського та Роботиного, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28303) Херсонська область (5716)


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