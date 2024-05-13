Рашисти вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинули 2 особи
Російські окупаційні війська обстріляли Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 особи.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Один із ударів загарбників прийшовся по житловому будинку.
"Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів.
Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль