Рашисти вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинули 2 особи

Російські окупаційні війська обстріляли Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Один із ударів загарбників прийшовся по житловому будинку.

"Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів.

Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження" - йдеться в повідомленні.

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