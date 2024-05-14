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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, 2 - ранены

Обстріли Херсонщини упродовж 13 травня

За минувшие сутки российские войска атаковали десять населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один гражданский погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским огнем и авиационными ударами находились Инженерное, Кизомыс, Тягинка, Станислав, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Берислав и Осокоровка.

Последствия обстрелов Херсонщины

Также враг нанес ракетный удар из баллистического вооружения по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены многоэтажка и 16 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, админздание, учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Побиты хозяйственные постройки и автомобили", - отметил Прокудин.

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Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 2 получили ранения.

Также во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Херсонской областью два ударных беспилотника типа Shahed-131/136.

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обстрел (27016) Херсон (2801) Херсонская область (4736)


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Загинула одна людина [і 10 військових]. Трохи починає вкурвлювати така постановка фраз. Чого в заголовкі не написати так само як в тексті - цивільних - хоч не так око ріже. А то виглядає що військові не люди (хоча посуті так і є, але навіщо постінйно про це нагадувати і дизморалити)
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14.05.2024 10:41 Ответить
 
 