Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, 2 - ранены
За минувшие сутки российские войска атаковали десять населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один гражданский погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеским огнем и авиационными ударами находились Инженерное, Кизомыс, Тягинка, Станислав, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Берислав и Осокоровка.
Последствия обстрелов Херсонщины
Также враг нанес ракетный удар из баллистического вооружения по Херсону.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены многоэтажка и 16 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, админздание, учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Побиты хозяйственные постройки и автомобили", - отметил Прокудин.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 2 получили ранения.
Также во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Херсонской областью два ударных беспилотника типа Shahed-131/136.
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