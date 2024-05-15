Ворог намагається потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська, Сили оборони прочісують північно-західну околицю міста, - Генштаб

Окупанти й надалі концентрують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

На цих двох напрямках ворог атакував українських захисників 52 рази. Українські воїни відбивають ворожі атаки, активно працюють засоби вогневого ураження та безпілотні системи Сил оборони України.

Генштаб нагадує, що російські загарбники завдали ракетного удару по місту Миколаїв, а також авіаційного удару по середмістю Херсону.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.

Повторно завдав авіаційних ударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

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Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку ворог 25 разів атакував в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки та Твердохлібового. Наші захисники вживають всі необхідні заходи для стримування агресора.

На Краматорському напрямку російські окупанти 5 разів проводили штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу наші воїни здійснили контратакувальні дії з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках. Ворожого авіаційного удару зазнав Часів Яр.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27. Найбільшу активність противник проявляв в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Уманського. Завдав авіаційний удар біля Воздвиженки. Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється: на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх, на інших - Сили оборони України відновили втрачене положення.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 6 атак загарбників в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.

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Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону неподалік Старомайорського. Лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій. В районі Роботиного з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення, змін положення наших військ не відбулося, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку бойові дії продовжуються біля населеного пункту Кринки, де відбулося 4 бойових зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Підрозділи Сил оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська.