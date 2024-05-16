Потерь наших позиций у Работино нет. За сутки на фронте - 166 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки, 15 мая 2024 года, на фронте произошло 166 боевых столкновений с российскими оккупантами, наши защитники улучшили тактическое положение в районе Победы на Кураховском направлении.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, на Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Работино Запорожской области. Потери наших позиций недопущены.

Также отмечается, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 166 боевых столкновений с оккупантами. За минувшие сутки оккупанты совершили 4 ракетных и 75 авиаударов, 118 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 30 атак на позиции ВСУ.

На Лиманском направлении защитники отбили 5 атак оккупантов.

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На Северском направлении защитники отбили 8 атак противника, на Краматорском - 19 атак, на Покровском - 45 атак, на Времовском - 26 атак.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении враг с помощью авиации 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск. 15 мая защитники улучшили тактическое положение в районе Победы.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 7 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники поразили 35 районов сосредоточения личного состава россиян, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления оккупантов, 2 ЗРК.

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