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Новости Война
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ВСУ продолжают выполнять оборонные и стабилизационные меры в Волчанске, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 15 травня

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей страны, срыве выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пыльная - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица.

Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица, Плетеневка - Волчанск. Потерь позиций нашими подразделениями не допущено.

Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков на Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общем, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника.

В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка - Ивановка, Котляровка - Песчаное, Куземовка - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка. В отдельных районах в результате интенсивного огневого воздействия противника наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении враг совершил пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия все еще продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

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На Покровском направлении противник совершил 18 безуспешных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Калиновое, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол. Также российские оккупанты продолжают давить огнем из различных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Победа.

На Времовском направлении враг совершил 22 безуспешные попытки прорвать оборону наших войск. Потерь позиций не допущено, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Читайте также: Враг пытается потеснить наши подразделения в районе Волчанска, Силы обороны прочесывают северо-западную окраину города, - Генштаб

Обстановка на юге

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили четыре атаки российских оккупантов на направлении Новопрокоповка - Работино, в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении наши воины обороняют позиции на левом берегу Днепра. За текущие сутки отражены пять попыток противника вытеснить украинские войска.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, изменений в состоянии и положении наших войск не произошло.

Потери российских оккупантов составили почти 890 человек убитыми и ранеными и 340 единиц вооружения и военной техники.

Смотрите также: Силы обороны штурмовали дом с оккупантами и взяли в плен группу захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6181) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2024 23:55
+4
https://t.me/operativnoZSU



https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

Оперативний ЗСУ

Заявлено як прикормка чорноморського бичка порцією американської демократії https://t.me/operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/145783 1:21

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🔥Російські джерела повідомляють про пожежу на території аеродрому Бельбек

Виходить, https://t.me/operativnoZSU/145780 нє удєржался

https://t.me/operativnoZSU
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15.05.2024 23:51
+3
Які нах. "оборонні заходи", коли бої точаться на вулицях міста? "Оборонні заходи" на крові і кістках наших Воїнів - Цвіту Нації? Оборонні заходи треба було зробити ще два роки назад, а не розкрадати кошти і засоби для оборони! Падлюки з мо, генштабу і ж(оп)и - горіти вам у пеклі!
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16.05.2024 08:10
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https://t.me/operativnoZSU



https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

Оперативний ЗСУ

Заявлено як прикормка чорноморського бичка порцією американської демократії https://t.me/operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/145783 1:21

Media is too big
VIEW IN TELEGRAM

🔥Російські джерела повідомляють про пожежу на території аеродрому Бельбек

Виходить, https://t.me/operativnoZSU/145780 нє удєржался

https://t.me/operativnoZSU
показать весь комментарий
15.05.2024 23:51 Ответить
Хороша утилізація ATACMS. Недорога, і користі приносить багато.
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15.05.2024 23:59 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
15.05.2024 23:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456006/ ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
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16.05.2024 05:23 Ответить
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16.05.2024 05:24 Ответить
Усе йде по РИГламенту КМУ, держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, можуть підтвердити це, сидячи в кабінетах, АЛЕ ВОНИ, «чомусь», НЕ НА ПЕРЕДОВІЙ!
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16.05.2024 11:46 Ответить
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16.05.2024 05:36 Ответить
Запрет бить оружием США по РФ подрывает способность Украины защищаться на Харьковщине - аналитики
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16.05.2024 06:40 Ответить
То то генштаб, чи чергова локшина...
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16.05.2024 07:46 Ответить
Які нах. "оборонні заходи", коли бої точаться на вулицях міста? "Оборонні заходи" на крові і кістках наших Воїнів - Цвіту Нації? Оборонні заходи треба було зробити ще два роки назад, а не розкрадати кошти і засоби для оборони! Падлюки з мо, генштабу і ж(оп)и - горіти вам у пеклі!
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16.05.2024 08:10 Ответить
Не ***** а іди воюй
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16.05.2024 10:25 Ответить
Нащо ти , ЗЕЛЯбобику , брехливо написав цьому дядьку - "іди воюй" ?

Написав би чесно - ІДИ ТА ЗДОХНИ за продовження влади ЗЕмародерів ... у чистому полі з лопатою від Кулеби , бо навіть гроші , виділені восени для будівництва укріплень на кордоні з ОРДОЮ ЦЕЙ та ЦІ вкрали.
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16.05.2024 11:02 Ответить
Так ти сам, за свободу України, чи просто фігурний свист?
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16.05.2024 11:48 Ответить
" ...ти сам, за свободу України ...".

А чого в тебе прапорець не український ? Отам і сиди тихо та не варнякай на тих, хто в Україні мучиться з цією мародерською ЗЕвладою!
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16.05.2024 13:30 Ответить
Так ти сам, ОСОБИСТО, за свободу України, чи просто, фігурний свист ротом? Дуже, чогось смердить, від усьопрапальців, зкацапленим лайном…
Відповідай, будь ласка, на пряме запитання!
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16.05.2024 13:38 Ответить
Добре хамиш! Рюзьгі аусвайс можна видавати !

Я свої коменти пишу для розумних , а не для бовдурів та телепнів , які зовсім не можуть співставляти факти та аналітично мислити. На жаль таких в Україні дуже мало ... навіть на третьому році цієї страшної війни. Начеб то проти ЦЬОГО та ЦИХ , а по факту ЗЕвладі підігрують в її намаганні затягнути цю війну до нескінченності та разорення України до повної РУЇНИ!

БІДНА УКРАЇНА ... якщо навіть патріоти такі дурні та не хочуть розуміти , що ЦЕЙ та ЦІ їх за носа водять.
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16.05.2024 13:51 Ответить
У черговий раз, особистий ГЕРОЇЗМ УКРАЇНЦІВ, закриває «дивні прой§би» привладних, допущені, відповідно до РИГламенту КМУ !!
І далі, тупо сидить, ота перелякана юрба, 'дивних осіб» на посадах ДержСекретараів та їх вчЬоних замів… і дублює та множить недоліки отих приблуд95 з 2019 року!!!
ЖОДЕН з них, НЕ ПОКАРАНИЙ!!! Небожителі із записами в Трудовій, щоб і пенсію ВИТРЕБУВАТИ, бо НЕ вони в окопах Захищали Україну, а Українці!!!
Співпадіння…
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16.05.2024 11:43 Ответить
Друзі розкриваю секрет як читати повідомлення Генштабу. Ось коли ЗСУ у 22 році гнали рашистів, то що ми читали ? Звільнили, продвинулись, ворог відступає і т.п. Читаємо інше:
"родовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника" і т.п. То слід розуміти ПРОСТО відступаємо, залишаємо позиції, села, території. Не треба нам ті красиві слова, за якими ховається ПРАВДА війни.
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16.05.2024 12:24 Ответить
Кацапів вибили за лінію державного кордону, чи ні? Це, єдине, що має значення. А, оті всі "стабілізаційні заходи", часто, погано закінчуються.
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16.05.2024 14:36 Ответить
 
 