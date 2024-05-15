ВСУ продолжают выполнять оборонные и стабилизационные меры в Волчанске, - Генштаб
Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей страны, срыве выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пыльная - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица.
Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица, Плетеневка - Волчанск. Потерь позиций нашими подразделениями не допущено.
Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.
Потери захватчиков на Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общем, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника.
В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка - Ивановка, Котляровка - Песчаное, Куземовка - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка. В отдельных районах в результате интенсивного огневого воздействия противника наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции.
На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потерь позиций не допущено.
На Северском направлении враг совершил пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия все еще продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.
На Покровском направлении противник совершил 18 безуспешных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Калиновое, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол. Также российские оккупанты продолжают давить огнем из различных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.
На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Победа.
На Времовском направлении враг совершил 22 безуспешные попытки прорвать оборону наших войск. Потерь позиций не допущено, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили четыре атаки российских оккупантов на направлении Новопрокоповка - Работино, в ходе боев потерь позиций не допущено.
На Приднепровском направлении наши воины обороняют позиции на левом берегу Днепра. За текущие сутки отражены пять попыток противника вытеснить украинские войска.
По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, изменений в состоянии и положении наших войск не произошло.
Потери российских оккупантов составили почти 890 человек убитыми и ранеными и 340 единиц вооружения и военной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ
Оперативний ЗСУ
Заявлено як прикормка чорноморського бичка порцією американської демократії https://t.me/operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/145783 1:21
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥Російські джерела повідомляють про пожежу на території аеродрому Бельбек
Виходить, https://t.me/operativnoZSU/145780 нє удєржался
https://t.me/operativnoZSU
Написав би чесно - ІДИ ТА ЗДОХНИ за продовження влади ЗЕмародерів ... у чистому полі з лопатою від Кулеби , бо навіть гроші , виділені восени для будівництва укріплень на кордоні з ОРДОЮ ЦЕЙ та ЦІ вкрали.
А чого в тебе прапорець не український ? Отам і сиди тихо та не варнякай на тих, хто в Україні мучиться з цією мародерською ЗЕвладою!
Відповідай, будь ласка, на пряме запитання!
Я свої коменти пишу для розумних , а не для бовдурів та телепнів , які зовсім не можуть співставляти факти та аналітично мислити. На жаль таких в Україні дуже мало ... навіть на третьому році цієї страшної війни. Начеб то проти ЦЬОГО та ЦИХ , а по факту ЗЕвладі підігрують в її намаганні затягнути цю війну до нескінченності та разорення України до повної РУЇНИ!
БІДНА УКРАЇНА ... якщо навіть патріоти такі дурні та не хочуть розуміти , що ЦЕЙ та ЦІ їх за носа водять.
І далі, тупо сидить, ота перелякана юрба, 'дивних осіб» на посадах ДержСекретараів та їх вчЬоних замів… і дублює та множить недоліки отих приблуд95 з 2019 року!!!
ЖОДЕН з них, НЕ ПОКАРАНИЙ!!! Небожителі із записами в Трудовій, щоб і пенсію ВИТРЕБУВАТИ, бо НЕ вони в окопах Захищали Україну, а Українці!!!
Співпадіння…
"родовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника" і т.п. То слід розуміти ПРОСТО відступаємо, залишаємо позиції, села, території. Не треба нам ті красиві слова, за якими ховається ПРАВДА війни.