УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4904 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 003 20

ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 15 травня

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

Читайте: На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій, - Генштаб

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

Також читайте: Начальник ГУ ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Баранов призначений на інший напрямок діяльності

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл. Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем з різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине - Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Ситуація напружена, інформація щодо стану справ оновлюється.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська, Сили оборони прочісують північно-західну околицю міста, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка - Роботине, в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито пʼять спроб противника витіснити українські війська.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Втрати російських окупантів склали майже 890 осіб вбитими та пораненими і 340 одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) ЗСУ (7492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2024 23:55
+4
https://t.me/operativnoZSU



https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

Оперативний ЗСУ

Заявлено як прикормка чорноморського бичка порцією американської демократії https://t.me/operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/145783 1:21

Media is too big
VIEW IN TELEGRAM

🔥Російські джерела повідомляють про пожежу на території аеродрому Бельбек

Виходить, https://t.me/operativnoZSU/145780 нє удєржался

https://t.me/operativnoZSU
показати весь коментар
15.05.2024 23:51
+3
Які нах. "оборонні заходи", коли бої точаться на вулицях міста? "Оборонні заходи" на крові і кістках наших Воїнів - Цвіту Нації? Оборонні заходи треба було зробити ще два роки назад, а не розкрадати кошти і засоби для оборони! Падлюки з мо, генштабу і ж(оп)и - горіти вам у пеклі!
показати весь коментар
16.05.2024 08:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/operativnoZSU



https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ

Оперативний ЗСУ

Заявлено як прикормка чорноморського бичка порцією американської демократії https://t.me/operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/145783 1:21

Media is too big
VIEW IN TELEGRAM

🔥Російські джерела повідомляють про пожежу на території аеродрому Бельбек

Виходить, https://t.me/operativnoZSU/145780 нє удєржался

https://t.me/operativnoZSU
показати весь коментар
15.05.2024 23:51 Відповісти
Хороша утилізація ATACMS. Недорога, і користі приносить багато.
показати весь коментар
15.05.2024 23:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2024 23:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456006/ ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
показати весь коментар
16.05.2024 05:23 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2024 05:24 Відповісти
Усе йде по РИГламенту КМУ, держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, можуть підтвердити це, сидячи в кабінетах, АЛЕ ВОНИ, «чомусь», НЕ НА ПЕРЕДОВІЙ!
показати весь коментар
16.05.2024 11:46 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2024 05:36 Відповісти
Запрет бить оружием США по РФ подрывает способность Украины защищаться на Харьковщине - аналитики
показати весь коментар
16.05.2024 06:40 Відповісти
То то генштаб, чи чергова локшина...
показати весь коментар
16.05.2024 07:46 Відповісти
Які нах. "оборонні заходи", коли бої точаться на вулицях міста? "Оборонні заходи" на крові і кістках наших Воїнів - Цвіту Нації? Оборонні заходи треба було зробити ще два роки назад, а не розкрадати кошти і засоби для оборони! Падлюки з мо, генштабу і ж(оп)и - горіти вам у пеклі!
показати весь коментар
16.05.2024 08:10 Відповісти
Не ***** а іди воюй
показати весь коментар
16.05.2024 10:25 Відповісти
Нащо ти , ЗЕЛЯбобику , брехливо написав цьому дядьку - "іди воюй" ?

Написав би чесно - ІДИ ТА ЗДОХНИ за продовження влади ЗЕмародерів ... у чистому полі з лопатою від Кулеби , бо навіть гроші , виділені восени для будівництва укріплень на кордоні з ОРДОЮ ЦЕЙ та ЦІ вкрали.
показати весь коментар
16.05.2024 11:02 Відповісти
Так ти сам, за свободу України, чи просто фігурний свист?
показати весь коментар
16.05.2024 11:48 Відповісти
" ...ти сам, за свободу України ...".

А чого в тебе прапорець не український ? Отам і сиди тихо та не варнякай на тих, хто в Україні мучиться з цією мародерською ЗЕвладою!
показати весь коментар
16.05.2024 13:30 Відповісти
Так ти сам, ОСОБИСТО, за свободу України, чи просто, фігурний свист ротом? Дуже, чогось смердить, від усьопрапальців, зкацапленим лайном…
Відповідай, будь ласка, на пряме запитання!
показати весь коментар
16.05.2024 13:38 Відповісти
Добре хамиш! Рюзьгі аусвайс можна видавати !

Я свої коменти пишу для розумних , а не для бовдурів та телепнів , які зовсім не можуть співставляти факти та аналітично мислити. На жаль таких в Україні дуже мало ... навіть на третьому році цієї страшної війни. Начеб то проти ЦЬОГО та ЦИХ , а по факту ЗЕвладі підігрують в її намаганні затягнути цю війну до нескінченності та разорення України до повної РУЇНИ!

БІДНА УКРАЇНА ... якщо навіть патріоти такі дурні та не хочуть розуміти , що ЦЕЙ та ЦІ їх за носа водять.
показати весь коментар
16.05.2024 13:51 Відповісти
У черговий раз, особистий ГЕРОЇЗМ УКРАЇНЦІВ, закриває «дивні прой§би» привладних, допущені, відповідно до РИГламенту КМУ !!
І далі, тупо сидить, ота перелякана юрба, 'дивних осіб» на посадах ДержСекретараів та їх вчЬоних замів… і дублює та множить недоліки отих приблуд95 з 2019 року!!!
ЖОДЕН з них, НЕ ПОКАРАНИЙ!!! Небожителі із записами в Трудовій, щоб і пенсію ВИТРЕБУВАТИ, бо НЕ вони в окопах Захищали Україну, а Українці!!!
Співпадіння…
показати весь коментар
16.05.2024 11:43 Відповісти
Друзі розкриваю секрет як читати повідомлення Генштабу. Ось коли ЗСУ у 22 році гнали рашистів, то що ми читали ? Звільнили, продвинулись, ворог відступає і т.п. Читаємо інше:
"родовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника" і т.п. То слід розуміти ПРОСТО відступаємо, залишаємо позиції, села, території. Не треба нам ті красиві слова, за якими ховається ПРАВДА війни.
показати весь коментар
16.05.2024 12:24 Відповісти
Кацапів вибили за лінію державного кордону, чи ні? Це, єдине, що має значення. А, оті всі "стабілізаційні заходи", часто, погано закінчуються.
показати весь коментар
16.05.2024 14:36 Відповісти
 
 