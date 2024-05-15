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Новини Оборона
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Начальник ГУ ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Баранов призначений на інший напрямок діяльності

бригадний генерал Баранов Сергій

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов повідомив, що наказом міністра оборони Рустема Умєрова призначений на інший напрямок діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ракетних військ та артилерії ЗСУ.

"Дорогі бойові побратими та посестри! Ось і настав той момент, коли я змушений сказати Дякую, але ми не прощаємось! Наказом Міністра оборони України призначений на не менш важливий і відповідальний напрямок діяльності", - написав Баранов.

Звання бригадного генерала Баранов отримав у серпні 2023 року.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6480) кадри (309) Міноборони (7300) оборона (4766) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+16
А як цивільна особа (міністр оборони) звільнює військових з посад? Чому це не робить керівник Генштабу або Головнокомандувач ЗС?
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15.05.2024 18:09
+8
А з якого х.я міністр оборони керує військами замість забезпечення їх діяльності?
Чи тому що це підданий Дєрьмака?

хоча - а какая разніца
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15.05.2024 18:05
+5
********* колективний ленін від шапіто-95 зі своїми кухарками керуючими державою. Про фаховість ніхто нічого не чув? Люди роками, ****, вчаться, щоб здобути професії, щоб бути фахівцем. А тут: ти хто? шмига, два класи церковно-прихідської школи освіта? давай прем'єром!
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15.05.2024 18:13
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А з якого х.я міністр оборони керує військами замість забезпечення їх діяльності?
Чи тому що це підданий Дєрьмака?

хоча - а какая разніца
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15.05.2024 18:05 Відповісти
це що значить , що на посади призначають щоб отримати генерала. і почім звання генерала
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15.05.2024 18:05 Відповісти
Давай, ваван, не відставай від #уйла - міняй усіх, усі на#єр з пляжу
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15.05.2024 18:06 Відповісти
Якщо помічником безкутної, то це однозначно підвищення!
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15.05.2024 18:07 Відповісти
********* колективний ленін від шапіто-95 зі своїми кухарками керуючими державою. Про фаховість ніхто нічого не чув? Люди роками, ****, вчаться, щоб здобути професії, щоб бути фахівцем. А тут: ти хто? шмига, два класи церковно-прихідської школи освіта? давай прем'єром!
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15.05.2024 18:13 Відповісти
А як цивільна особа (міністр оборони) звільнює військових з посад? Чому це не робить керівник Генштабу або Головнокомандувач ЗС?
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15.05.2024 18:09 Відповісти
Тому що... єрмак
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15.05.2024 18:12 Відповісти
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15.05.2024 18:13 Відповісти
під час війни це має робити ставка після розгляду доцільності.
а умеров, який ще позавчора не знав якою рукою честь віддавати,
робить те що йому скажуть.
і приклад.
зе призначив умерова керувати ЗСУ,
а сам зе ляже на операцію по трепанації черепа з автослєсарем на чолі опербригади???
слєсар теж добре тримає молоток, зубило, болгарку та дрель...
відповідь приходить сама.
НІ!!!!! бо слєсар не нейрохірург.
а умеров не воєнний.
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15.05.2024 19:50 Відповісти
Яка глибока думка
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15.05.2024 18:14 Відповісти
Якщо ти такий розумний то чому строєм не ходиш?

де посилання?
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15.05.2024 18:28 Відповісти
Тягнути в якості пруфа підара чаплигу - це потужно) Котився б ти звідси
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15.05.2024 18:32 Відповісти
Нах...й кацапа Чаплигу. Він був постійним учасником шоу Скабєєвій на каналі "Росія 1".
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15.05.2024 18:32 Відповісти
А який хрін в Оман їздив домовлятися...?!
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15.05.2024 18:39 Відповісти
****, ти сьогодні зареєструвалась та кацапів публікуєш, тварюко...
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15.05.2024 18:33 Відповісти
Якась ******, *** зна що за один. Згадали за підставу з "Патріотом".
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15.05.2024 18:22 Відповісти
Овец пасти?
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15.05.2024 18:27 Відповісти
нiхт, баранiв.
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15.05.2024 18:31 Відповісти
Словаки молодці, сьогодні свого "найвеличнішого" Фіцо стріляли. Виживе - не виживе не відомо, бо в тяжкому стані.
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15.05.2024 18:31 Відповісти
Сподiваемося на гiрше!
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15.05.2024 18:33 Відповісти
А хто это такое?
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15.05.2024 18:34 Відповісти
Ну ,тримайте парі- поїде послом до однієї з країн ...
Бо видно пуйло подзвонило і пожалілося...
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15.05.2024 18:38 Відповісти
А що так?
Бельбек:"Сушки" посекло в хлам,ЗРК С-400 разорвало пополам, живая сила у Кобзона! А так "сбили все"!
https://www.youtube.com/watch?v=KeBX43kUqdM
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15.05.2024 18:46 Відповісти
Пуйло за таке і наказав Єрмакові зняти генерала цього
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15.05.2024 19:36 Відповісти
Коли вже начальником штабу призначать Лисого, а Головнокомандувачем Пікалова?
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15.05.2024 19:22 Відповісти
 
 