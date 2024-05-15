Начальник ГУ ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Баранов призначений на інший напрямок діяльності

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов повідомив, що наказом міністра оборони Рустема Умєрова призначений на інший напрямок діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ракетних військ та артилерії ЗСУ.

"Дорогі бойові побратими та посестри! Ось і настав той момент, коли я змушений сказати Дякую, але ми не прощаємось! Наказом Міністра оборони України призначений на не менш важливий і відповідальний напрямок діяльності", - написав Баранов.

Звання бригадного генерала Баранов отримав у серпні 2023 року.

Також читайте: Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Служби зовнішньої розвідки