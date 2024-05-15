Начальник ГУ ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Баранов призначений на інший напрямок діяльності
Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов повідомив, що наказом міністра оборони Рустема Умєрова призначений на інший напрямок діяльності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Ракетних військ та артилерії ЗСУ.
"Дорогі бойові побратими та посестри! Ось і настав той момент, коли я змушений сказати Дякую, але ми не прощаємось! Наказом Міністра оборони України призначений на не менш важливий і відповідальний напрямок діяльності", - написав Баранов.
Звання бригадного генерала Баранов отримав у серпні 2023 року.
Топ коментарі
+16 Харьков Сумской
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+8 WMyk #591192
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+5 Erlich Bachman
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Чи тому що це підданий Дєрьмака?
хоча - а какая разніца
а умеров, який ще позавчора не знав якою рукою честь віддавати,
робить те що йому скажуть.
і приклад.
зе призначив умерова керувати ЗСУ,
а сам зе ляже на операцію по трепанації черепа з автослєсарем на чолі опербригади???
слєсар теж добре тримає молоток, зубило, болгарку та дрель...
відповідь приходить сама.
НІ!!!!! бо слєсар не нейрохірург.
а умеров не воєнний.
де посилання?
Бо видно пуйло подзвонило і пожалілося...
Бельбек:"Сушки" посекло в хлам,ЗРК С-400 разорвало пополам, живая сила у Кобзона! А так "сбили все"!
https://www.youtube.com/watch?v=KeBX43kUqdM