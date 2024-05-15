Начальник ГУ ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Баранов назначен на другое направление деятельности

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что приказом министра обороны Рустема Умерова назначен на другое направление деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Ракетных войск и артиллерии ВСУ.

"Дорогие боевые побратимы и сестры! Вот и настал тот момент, когда я вынужден сказать: "Спасибо, но мы не прощаемся!" Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности", - написал Баранов.

Звание бригадного генерала Баранов получил в августе 2023 года.

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