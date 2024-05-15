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Новости Оборона
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Начальник ГУ ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Баранов назначен на другое направление деятельности

бригадний генерал Баранов Сергій

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что приказом министра обороны Рустема Умерова назначен на другое направление деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Ракетных войск и артиллерии ВСУ.

"Дорогие боевые побратимы и сестры! Вот и настал тот момент, когда я вынужден сказать: "Спасибо, но мы не прощаемся!" Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности", - написал Баранов.

Звание бригадного генерала Баранов получил в августе 2023 года.

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Автор: 

Генштаб ВС (6181) кадры (611) Минобороны (9282) оборона (5194) Умеров Рустем (504)


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Топ комментарии
+16
А як цивільна особа (міністр оборони) звільнює військових з посад? Чому це не робить керівник Генштабу або Головнокомандувач ЗС?
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15.05.2024 18:09
+8
А з якого х.я міністр оборони керує військами замість забезпечення їх діяльності?
Чи тому що це підданий Дєрьмака?

хоча - а какая разніца
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15.05.2024 18:05
+5
********* колективний ленін від шапіто-95 зі своїми кухарками керуючими державою. Про фаховість ніхто нічого не чув? Люди роками, ****, вчаться, щоб здобути професії, щоб бути фахівцем. А тут: ти хто? шмига, два класи церковно-прихідської школи освіта? давай прем'єром!
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15.05.2024 18:13
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А з якого х.я міністр оборони керує військами замість забезпечення їх діяльності?
Чи тому що це підданий Дєрьмака?

хоча - а какая разніца
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15.05.2024 18:05 Ответить
це що значить , що на посади призначають щоб отримати генерала. і почім звання генерала
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15.05.2024 18:05 Ответить
Давай, ваван, не відставай від #уйла - міняй усіх, усі на#єр з пляжу
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15.05.2024 18:06 Ответить
Якщо помічником безкутної, то це однозначно підвищення!
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15.05.2024 18:07 Ответить
********* колективний ленін від шапіто-95 зі своїми кухарками керуючими державою. Про фаховість ніхто нічого не чув? Люди роками, ****, вчаться, щоб здобути професії, щоб бути фахівцем. А тут: ти хто? шмига, два класи церковно-прихідської школи освіта? давай прем'єром!
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15.05.2024 18:13 Ответить
А як цивільна особа (міністр оборони) звільнює військових з посад? Чому це не робить керівник Генштабу або Головнокомандувач ЗС?
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15.05.2024 18:09 Ответить
Тому що... єрмак
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15.05.2024 18:12 Ответить
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15.05.2024 18:13 Ответить
під час війни це має робити ставка після розгляду доцільності.
а умеров, який ще позавчора не знав якою рукою честь віддавати,
робить те що йому скажуть.
і приклад.
зе призначив умерова керувати ЗСУ,
а сам зе ляже на операцію по трепанації черепа з автослєсарем на чолі опербригади???
слєсар теж добре тримає молоток, зубило, болгарку та дрель...
відповідь приходить сама.
НІ!!!!! бо слєсар не нейрохірург.
а умеров не воєнний.
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15.05.2024 19:50 Ответить
Яка глибока думка
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15.05.2024 18:14 Ответить
Якщо ти такий розумний то чому строєм не ходиш?

де посилання?
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15.05.2024 18:28 Ответить
Тягнути в якості пруфа підара чаплигу - це потужно) Котився б ти звідси
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15.05.2024 18:32 Ответить
Нах...й кацапа Чаплигу. Він був постійним учасником шоу Скабєєвій на каналі "Росія 1".
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15.05.2024 18:32 Ответить
А який хрін в Оман їздив домовлятися...?!
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15.05.2024 18:39 Ответить
****, ти сьогодні зареєструвалась та кацапів публікуєш, тварюко...
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15.05.2024 18:33 Ответить
Якась ******, *** зна що за один. Згадали за підставу з "Патріотом".
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15.05.2024 18:22 Ответить
Овец пасти?
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15.05.2024 18:27 Ответить
нiхт, баранiв.
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15.05.2024 18:31 Ответить
Словаки молодці, сьогодні свого "найвеличнішого" Фіцо стріляли. Виживе - не виживе не відомо, бо в тяжкому стані.
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15.05.2024 18:31 Ответить
Сподiваемося на гiрше!
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15.05.2024 18:33 Ответить
А хто это такое?
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15.05.2024 18:34 Ответить
Ну ,тримайте парі- поїде послом до однієї з країн ...
Бо видно пуйло подзвонило і пожалілося...
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15.05.2024 18:38 Ответить
А що так?
Бельбек:"Сушки" посекло в хлам,ЗРК С-400 разорвало пополам, живая сила у Кобзона! А так "сбили все"!
https://www.youtube.com/watch?v=KeBX43kUqdM
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15.05.2024 18:46 Ответить
Пуйло за таке і наказав Єрмакові зняти генерала цього
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15.05.2024 19:36 Ответить
Коли вже начальником штабу призначать Лисого, а Головнокомандувачем Пікалова?
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15.05.2024 19:22 Ответить
 
 