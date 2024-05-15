Начальник ГУ ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Баранов назначен на другое направление деятельности
Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что приказом министра обороны Рустема Умерова назначен на другое направление деятельности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Ракетных войск и артиллерии ВСУ.
"Дорогие боевые побратимы и сестры! Вот и настал тот момент, когда я вынужден сказать: "Спасибо, но мы не прощаемся!" Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности", - написал Баранов.
Звание бригадного генерала Баранов получил в августе 2023 года.
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Чи тому що це підданий Дєрьмака?
хоча - а какая разніца
а умеров, який ще позавчора не знав якою рукою честь віддавати,
робить те що йому скажуть.
і приклад.
зе призначив умерова керувати ЗСУ,
а сам зе ляже на операцію по трепанації черепа з автослєсарем на чолі опербригади???
слєсар теж добре тримає молоток, зубило, болгарку та дрель...
відповідь приходить сама.
НІ!!!!! бо слєсар не нейрохірург.
а умеров не воєнний.
де посилання?
Бо видно пуйло подзвонило і пожалілося...
Бельбек:"Сушки" посекло в хлам,ЗРК С-400 разорвало пополам, живая сила у Кобзона! А так "сбили все"!
https://www.youtube.com/watch?v=KeBX43kUqdM