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Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы внешней разведки

служба,україни,сзр,зовнішньої,розвідки,сзру

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент своим указом уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Также назначен заместителем главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

Читайте также: Зеленский о назначении руководителем разведки боевого генерала Иващенко: Ожидаем от СВР фактически военной деятельности. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) кадры (611) СВР (130) Иващенко Олег (4)


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Топ комментарии
+15
Читаем внимательно и не киздим и не гадим здесь зелёным поносом.
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13.05.2024 18:53
+8
Бл.., збудуйте йому пісочніцю, накидайте туди пластикових солдатіків, хай грається в наполеона
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13.05.2024 18:34
+6
Хто кого косплеїть з перестановкою ліжок у пубдомі - рузьге владці чи наші?
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13.05.2024 18:15
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Хто кого косплеїть з перестановкою ліжок у пубдомі - рузьге владці чи наші?
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13.05.2024 18:15 Ответить
Читаем внимательно и не киздим и не гадим здесь зелёным поносом.
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13.05.2024 18:53 Ответить
Зелена гніда всралась та немає що відповісти. Можна додати ще рішення КС, аби гніду добити
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13.05.2024 19:26 Ответить
Одну из них уже Админ почистил (см. выше). Обратите внимание на то, что когда я выложил убийственный факт про решение КС (это было в связи со спором о "легитимности" Хама в 2014 г.), сюда налетело зелёное говно , которое уже приплело здесь и русский язык, и что попало (см. ниже). Но это им не поможет- я их всех здесь по стенке размажу.
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14.05.2024 07:29 Ответить
Закон «Про правовий режим воєнного стану» визначає, що у період дії воєнного стану не може бути припинено повно­важень президента, а в разі за­кінчення терміну повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження про­довжують до вступу на посаду новообраного президента, яко­го оберуть після скасування во­єнного стану.
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13.05.2024 19:30 Ответить
Если "закон" противоречит Конституции Украины, он идёт на йух.
Поэтому читаем решение КС Украины и не киздим.
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13.05.2024 21:26 Ответить
З першу вивчи Мову своїх Господарів, а лиш потім лізь до них на ресурси спілкуватися сколківській потомственно опущений лишньохромосомий підаросійський троле! По друге розберися трошки з ієрархією законодавства, і як воно застосовується, у хоча це так для розвитку, це тобі не знадобиться бо ти що там раб що безправним рабом і будеш надалі в пострашиських країнах повністю підконтрольними Україні та її Союзникам!
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14.05.2024 06:36 Ответить
Ты идёшь на йух, чмо, которое здесь пытается вбить клин между людьми по языковому признаку. Это потому, что ты многократно опущенный петух и га#дон.
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14.05.2024 07:22 Ответить
Хм.... Понятно, вы тоже конституцию читать не захотели. Президента выбирают на пять лет - это верно. ОДНАКО:
1. Полномочия президента прекращаются в день вступления в должность нового президента.
2. Выборы президента, как следствие, появление нового (может и новоизбранного) президента невозможны в период военного положения.
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13.05.2024 19:45 Ответить
Какой вывод?
Война выгодна зеленскому сегодня
Даже больше ,чем путину
Я уже не говорю о том ,что методы работы Зеленского
Один в один- путинские
Зеленский презирает народ, как и путин
Любые вопросы народа игнорирует ,как и путин
Не терпит рядом ярких , талантливых людей - как и путин
Не терпит критики, как и путин
Марафон - такая же пропаганда ,как и путинская
Пока еще Зеленский не убивает оппозицию
Но это пока...
В Генштаб к Залужному - гранатки принесли...
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13.05.2024 21:05 Ответить
Вывод: в период военного положения, выборы президента невозможны, а значит, - полномочия действующего президента Украины легитимны до вступления в должность нового. Всё прочее, что Вы написали, не относится к предмету спора, независимо от моего отношения к Вашим умозаключениям.
P.S. Я живу, к счастью, уже в другой стране и у меня много претензий к Украинской власти, но не к Конституции Украины, а к её соблюдению.
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13.05.2024 21:37 Ответить
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13.05.2024 21:57 Ответить
А я разве с Вами спорила?
Я просто задала вопрос : Cui prodest?
Ответ на который всегда помогает понять - где собака зарыта....
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13.05.2024 22:25 Ответить
Предмет спора в том легитимен президент, или нет, согласно Конституции. И спор этот не с Вами. Свои умозаключения пишите не мне, а отдельным комментарием, если он не касается темы дискуссии. Тогда я не буду на него реагировать.
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13.05.2024 22:30 Ответить
Можете реагировать
Why not?
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13.05.2024 22:34 Ответить
Читаем решение КС Украины и не киздим.
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13.05.2024 21:24 Ответить
Читаем конституцию Украины и пробуем ее понять.
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13.05.2024 21:29 Ответить
Если мозги не засраны зелёным поносом, понять её немудрено.
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13.05.2024 21:36 Ответить
Ну тогда попробуйте.
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13.05.2024 21:38 Ответить
Скоро попробуем,не сомневайтесь.
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13.05.2024 21:44 Ответить
В чем ценность, в таком случае, Ваших комментариев, если Вы еще не пробовали? Я пишу о том, что прочитал, а Вы о том, что планируете однажды, может быть, прочитать? Вы предоставили исчерпывающую информацию о том, что является источником Вашей информации (решение КС 2014 года, смысл которого, Вы, как и автор в телеграмме не читали), указали, что основной закон Украины ещё не читали. В чем Ваш здравый посыл?
Вопрос риторический.
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13.05.2024 22:24 Ответить
Вы не понимаете собеседника
Он пишет не про ЧТЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
А тонко намекает - не треба дратувати народ!
НАРОД по Конституции - ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ
И именно он будет решать в итоге
Сколько еще будет СРАТЬ НА ГОЛОВУ НАРОДУ
Зеленский,которого уже и Запад считает почти нелегитимным
Мы в Украине разберемся сами как- нибудь
Вы лучше помогите Украине в Германии
Которая так и не может РАЗРОДИТЬСЯ ТАУРУСАМИ
Вот это и будет вашим вкладом в победу над русскими нацистами!
ВЫ случайно не из них?
Без обид....
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13.05.2024 22:32 Ответить
Я понимаю, что для поклонников и ботов зелёного парашного говна никакие примеры не являются убедительными, но я это уже не для вас привожу.
Войны и бедствия никогда не становились причиной отмены президентских выборов в США. Причем действующие хозяева Белого дома всегда выигрывали «военные» выборы. В XX веке так побеждали Барак Обама, Джордж Буш-младший, Ричард Никсон, Линдон Джонсон и Франклин Делано Рузвельт. https://www.golosameriki.com/a/artefacts-war-elections/5334314.html https://www.golosameriki.com/a/artefacts-war-elections/5334314.html

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13.05.2024 22:44 Ответить
О чем вы пишите? О конституции США0_о? Вы серьезно? Зеленский президент США, или баллотируется в президенты США в период когда Америка в состоянии войны/военного положения? Конституция Украины принята американцами?)
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13.05.2024 23:14 Ответить
Я пишу о том, что в стране, в которой нет 73% идиотов типа вас, Янелох Боневтикович Блазень в лучшем для него случае мыл бы сортиры, а не стучал х#ем по роялю и не лез бы в Президенты. Неужели это непонятно?
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14.05.2024 07:25 Ответить
Речь выше шла не о Конституции (я читал её раз 10), а о смыве зелёного говна.
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13.05.2024 22:45 Ответить
просрали наступ на харьківщині, все кричали,що у ворога нема сил,догралися
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13.05.2024 18:38 Ответить
Вы делаете странные выводы
Чонгар разминиривал путин? Нет
Чонгар для путина разминировал зеленский
Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Вот и в Харьковской области никто ничего не просрал
А просто готовил для путина все для вторжения
Информационно обманув жителей, как и в 2022
Не строил укрепления
Как в 2019, 2020,2021,2022,2023,2024
Зеленский стал президентом для того,чтобы сдать Украину путину
Мирно сдать не получилось
Зеленский сдаст ее путем страшной войны
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13.05.2024 22:49 Ответить
В що пі.дарасійське ху.йло зібрався зайняти почесне місце у мавзолеї біля членіна?!?!!
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13.05.2024 19:27 Ответить
Вже і туди дісталися слугориги. Мабуть службі прийде "зелений рай" і будуть вони дути в одну дудку і брехати, що скоро будемо пити в Ялті каву.
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13.05.2024 18:21 Ответить
Після мене, хоч потоп.
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13.05.2024 18:24 Ответить
З 19 року сзр ні......не робила. попередній керовнік разом із своїм радником і кумом - убієнним братом Дерьмака бив баклуші. Зараз в ...ОПу перейшли.
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13.05.2024 18:27 Ответить
Який в нас президент...фахівець у всіх питаннях
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13.05.2024 18:29 Ответить
Вже задовбав тасуванням, давай запрошуй війська дружніх кран на допомогу.
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13.05.2024 18:33 Ответить
Бл.., збудуйте йому пісочніцю, накидайте туди пластикових солдатіків, хай грається в наполеона
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13.05.2024 18:34 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=SmvmJonKqpI ну так не доставайся же ты никому " - Зеля Підєрмацький по відношенню до України без нього-Найвеличнівшивого
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13.05.2024 18:36 Ответить
Краще б Червінського випустив з СІЗО.
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13.05.2024 18:39 Ответить
Давай, ваван, не відставай від #уйла - він одного міністра звільняє, ти двох, чи трьох, у нас їх до#єра
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13.05.2024 19:07 Ответить
А цей ідіот все шашкою маше. Воно думає шо поставивши таких самих воно шось змінить.
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13.05.2024 19:23 Ответить
Що тільки не було казано нашими західними союзниками, їхніми розвідками та військовими консультантами щодо фотртифікаційних споруд… «Двічі в одну річку не ввійдеш», - у відповідь насвистували наші золотовалютні повновладці.. Хоча можливо й не видно за млрд дерев Зеленського.
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13.05.2024 19:28 Ответить
повернув баканова??
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13.05.2024 20:30 Ответить
У Конституції є термін для президента - 5 років. Крапка.
Що до вступу на пост наступного президента - попередній виконує обов'язки президента: це лише церемонія.
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13.05.2024 21:48 Ответить
В точку!
Он именно Церемониальный президент после 20 мая
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13.05.2024 22:56 Ответить
 
 