Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент своим указом уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Также назначен заместителем главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.

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