Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Президент своим указом уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.
Также назначен заместителем главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
Напоминаем, в марте 2024 года Зеленский назначил руководителем СВР Олега Иващенко.
Топ комментарии
+15 ZoV KobZona
показать весь комментарий13.05.2024 18:53
+8 Леонід #587957
показать весь комментарий13.05.2024 18:34
+6 Алекс Скела
показать весь комментарий13.05.2024 18:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому читаем решение КС Украины и не киздим.
1. Полномочия президента прекращаются в день вступления в должность нового президента.
2. Выборы президента, как следствие, появление нового (может и новоизбранного) президента невозможны в период военного положения.
Война выгодна зеленскому сегодня
Даже больше ,чем путину
Я уже не говорю о том ,что методы работы Зеленского
Один в один- путинские
Зеленский презирает народ, как и путин
Любые вопросы народа игнорирует ,как и путин
Не терпит рядом ярких , талантливых людей - как и путин
Не терпит критики, как и путин
Марафон - такая же пропаганда ,как и путинская
Пока еще Зеленский не убивает оппозицию
Но это пока...
В Генштаб к Залужному - гранатки принесли...
P.S. Я живу, к счастью, уже в другой стране и у меня много претензий к Украинской власти, но не к Конституции Украины, а к её соблюдению.
Я просто задала вопрос : Cui prodest?
Ответ на который всегда помогает понять - где собака зарыта....
Why not?
Вопрос риторический.
Он пишет не про ЧТЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
А тонко намекает - не треба дратувати народ!
НАРОД по Конституции - ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ
И именно он будет решать в итоге
Сколько еще будет СРАТЬ НА ГОЛОВУ НАРОДУ
Зеленский,которого уже и Запад считает почти нелегитимным
Мы в Украине разберемся сами как- нибудь
Вы лучше помогите Украине в Германии
Которая так и не может РАЗРОДИТЬСЯ ТАУРУСАМИ
Вот это и будет вашим вкладом в победу над русскими нацистами!
ВЫ случайно не из них?
Без обид....
Войны и бедствия никогда не становились причиной отмены президентских выборов в США. Причем действующие хозяева Белого дома всегда выигрывали «военные» выборы. В XX веке так побеждали Барак Обама, Джордж Буш-младший, Ричард Никсон, Линдон Джонсон и Франклин Делано Рузвельт. https://www.golosameriki.com/a/artefacts-war-elections/5334314.html https://www.golosameriki.com/a/artefacts-war-elections/5334314.html
Чонгар разминиривал путин? Нет
Чонгар для путина разминировал зеленский
Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Вот и в Харьковской области никто ничего не просрал
А просто готовил для путина все для вторжения
Информационно обманув жителей, как и в 2022
Не строил укрепления
Как в 2019, 2020,2021,2022,2023,2024
Зеленский стал президентом для того,чтобы сдать Украину путину
Мирно сдать не получилось
Зеленский сдаст ее путем страшной войны
Що до вступу на пост наступного президента - попередній виконує обов'язки президента: це лише церемонія.
Он именно Церемониальный президент после 20 мая