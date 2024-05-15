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На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій, - Генштаб

Вечірнє зведення Генштабу 15 травня

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати агресора дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаудари в районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції.

Читайте: Начальник ГУ ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Баранов призначений на інший напрямок діяльності

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом сьогодні тут відбулася 31 атака окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак.

На Времівському напрямку противник намагався потіснити наших захисників в районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

Також читайте: Ворог намагається потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська, Сили оборони прочісують північно-західну околицю міста, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Удари по ворогу

Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об'єктах противника.

Наша авіація завдала 2 удари по зенітних ракетних комплексах та 22 районах зосередження особового складу окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З прифронтових населених пунктів Харківщини вивезли близько 8 тисяч осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+3
Вовчанськ потрібно тримати ,там є де захищати і тримати лінію оборони.Здача цього містечка це жирна крапка некомпетентності і провалу генштабу це такі речі потрібно наказувати.Не кажучи за всю лінію оборони харківшщини.Хлопці звільняли і втрачали свої життя не для того щоб знову відходити.Харків мільйоник.Піднімайте людей, піднімайте силовиків.Людей до зброї і гасити малі групи ворога які бігають .Щоб основні війська робили свою справу.З харківщини їх потрібно викинути і викинути так щоб більше не хотілося.Головне хлопцям зброю і допомогу.Ні в якому разх не давати створювати їм плацдарм інакше Харків будуть знову лупити з арти.Цього вже люди не пробачать і не витримають !
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15.05.2024 21:38
+3
Пробема нашого генштабу що вони все бачать все спостерігають і фіксують і чогось чекають.Замість того щоб накривати скупчення ворога не чекаючи його рух в нашу сторону.5-7 км прикордонної території повинно бути під вогевим котнролем арти , бронегруп ,скритих засідок, мінних полів і іншого.Чекали скупчення війсь к для чого?От вони і полізли а тепер наслідки.Оце совок в мізках.Воювати треба на чужій землі....Потрібно реально судити всі ланки командування аж до комабатів.Бо всі вони загралися в безнаказаність своїх рішень і дій.
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15.05.2024 21:43
+2
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2024 21:40
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380 кацапський мотострілецький полк стояв у районі Сватово, 80-й гвардійський танковий кацапський теж перекинули на харківський напрямок і не тільки цих. путлєр розпорошує свої сили на знищення. ця розтяжка фронту тільки нам на користь, надходила б тільки зброя у достатній кількості і далекобійні ракети щоб гасити по тилам кацапів у білгородській та курській областях з погодженням на це американців, це прискорить знищення кацапської армії.
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15.05.2024 21:31 Відповісти
Генштабу маємо сказати: «спасіба кеп»

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15.05.2024 21:35 Відповісти
уловка з РДК спрацювала. у кацапів не вистачить сил на повномасштабний наступ на Харків і сумську область.
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15.05.2024 21:43 Відповісти
Пробема нашого генштабу що вони все бачать все спостерігають і фіксують і чогось чекають.Замість того щоб накривати скупчення ворога не чекаючи його рух в нашу сторону.5-7 км прикордонної території повинно бути під вогевим котнролем арти , бронегруп ,скритих засідок, мінних полів і іншого.Чекали скупчення війсь к для чого?От вони і полізли а тепер наслідки.Оце совок в мізках.Воювати треба на чужій землі....Потрібно реально судити всі ланки командування аж до комабатів.Бо всі вони загралися в безнаказаність своїх рішень і дій.
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15.05.2024 21:43 Відповісти
Знаєш хто судив командирів у минулому ? Так, сталін. І що з радянською армією трапилось ? Знімати з посад на менші чини у разі прорахунків командирів - це інша справа. Не вмієш командувати ротою, йди на взвод. Зі взводом не справляєшся - йди на відділеня.
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15.05.2024 23:34 Відповісти
На мапі все зрозуміло. Що і як. Куди роту, куди бригаду. А війна керується іншими законами. І все просте стає надСКЛАДНИМ. Починаючи з БК, підготовлених бійців для бою з технікою, КАБами. Навіть з водою треба вирішувати.
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15.05.2024 23:42 Відповісти
10.05.2024 прикордонники вступили в бій з рашистськими штурмовими групами - https://t.me/supernova_plus/31458 відео.
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15.05.2024 21:31 Відповісти
Куйня, я впевнений, що НєлохІнтімний вечірнім гундосиком все потужно стабілізує
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15.05.2024 21:36 Відповісти
Вовчанськ потрібно тримати ,там є де захищати і тримати лінію оборони.Здача цього містечка це жирна крапка некомпетентності і провалу генштабу це такі речі потрібно наказувати.Не кажучи за всю лінію оборони харківшщини.Хлопці звільняли і втрачали свої життя не для того щоб знову відходити.Харків мільйоник.Піднімайте людей, піднімайте силовиків.Людей до зброї і гасити малі групи ворога які бігають .Щоб основні війська робили свою справу.З харківщини їх потрібно викинути і викинути так щоб більше не хотілося.Головне хлопцям зброю і допомогу.Ні в якому разх не давати створювати їм плацдарм інакше Харків будуть знову лупити з арти.Цього вже люди не пробачать і не витримають !
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15.05.2024 21:38 Відповісти
Так. Харків повинен також Разраховувати на себе, як місто міліоннік (Це не означае щось проти ЗСУ чи тероборони).

Але додаткові дії требо робити. Та готуватись до зустрічі москалів. Тут е варіанти як. Харківьяни це винахідливі люди.

Часу залишається не багато.
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15.05.2024 22:46 Відповісти
Так харків'яни взагалі неймовірні люди.Харків це стіна країни.
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15.05.2024 23:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2024 21:40 Відповісти
 
 