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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Харьковском направлении возросла интенсивность боевых действий, - Генштаб

Вечірнє зведення Генштабу 15 травня

Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта. И в дальнейшем основные усилия сосредотачивает на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. По состоянию на сейчас наши воины уже отразили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцов. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражены 11 укрытий противника.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в частности в районах Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебово. Данные о потерях агрессора уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение у Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка - Спорное, Берестово - Спорное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

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На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Всего сегодня здесь состоялась 31 атака оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово. Украинские защитники делают все возможное для недопущения продвижения противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак.

На Времовском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного. Понес потери и отошел.

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Обстановка на юге

На Ореховском направлении враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Роботино. Украинские воины удерживают оборонительные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

В течение суток подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, 13 районам сосредоточения личного состава и другим важным объектам противника.

Наша авиация нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6181) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+3
Вовчанськ потрібно тримати ,там є де захищати і тримати лінію оборони.Здача цього містечка це жирна крапка некомпетентності і провалу генштабу це такі речі потрібно наказувати.Не кажучи за всю лінію оборони харківшщини.Хлопці звільняли і втрачали свої життя не для того щоб знову відходити.Харків мільйоник.Піднімайте людей, піднімайте силовиків.Людей до зброї і гасити малі групи ворога які бігають .Щоб основні війська робили свою справу.З харківщини їх потрібно викинути і викинути так щоб більше не хотілося.Головне хлопцям зброю і допомогу.Ні в якому разх не давати створювати їм плацдарм інакше Харків будуть знову лупити з арти.Цього вже люди не пробачать і не витримають !
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15.05.2024 21:38
+3
Пробема нашого генштабу що вони все бачать все спостерігають і фіксують і чогось чекають.Замість того щоб накривати скупчення ворога не чекаючи його рух в нашу сторону.5-7 км прикордонної території повинно бути під вогевим котнролем арти , бронегруп ,скритих засідок, мінних полів і іншого.Чекали скупчення війсь к для чого?От вони і полізли а тепер наслідки.Оце совок в мізках.Воювати треба на чужій землі....Потрібно реально судити всі ланки командування аж до комабатів.Бо всі вони загралися в безнаказаність своїх рішень і дій.
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15.05.2024 21:43
+2
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2024 21:40
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380 кацапський мотострілецький полк стояв у районі Сватово, 80-й гвардійський танковий кацапський теж перекинули на харківський напрямок і не тільки цих. путлєр розпорошує свої сили на знищення. ця розтяжка фронту тільки нам на користь, надходила б тільки зброя у достатній кількості і далекобійні ракети щоб гасити по тилам кацапів у білгородській та курській областях з погодженням на це американців, це прискорить знищення кацапської армії.
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15.05.2024 21:31 Ответить
Генштабу маємо сказати: «спасіба кеп»

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15.05.2024 21:35 Ответить
уловка з РДК спрацювала. у кацапів не вистачить сил на повномасштабний наступ на Харків і сумську область.
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15.05.2024 21:43 Ответить
Пробема нашого генштабу що вони все бачать все спостерігають і фіксують і чогось чекають.Замість того щоб накривати скупчення ворога не чекаючи його рух в нашу сторону.5-7 км прикордонної території повинно бути під вогевим котнролем арти , бронегруп ,скритих засідок, мінних полів і іншого.Чекали скупчення війсь к для чого?От вони і полізли а тепер наслідки.Оце совок в мізках.Воювати треба на чужій землі....Потрібно реально судити всі ланки командування аж до комабатів.Бо всі вони загралися в безнаказаність своїх рішень і дій.
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15.05.2024 21:43 Ответить
Знаєш хто судив командирів у минулому ? Так, сталін. І що з радянською армією трапилось ? Знімати з посад на менші чини у разі прорахунків командирів - це інша справа. Не вмієш командувати ротою, йди на взвод. Зі взводом не справляєшся - йди на відділеня.
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15.05.2024 23:34 Ответить
На мапі все зрозуміло. Що і як. Куди роту, куди бригаду. А війна керується іншими законами. І все просте стає надСКЛАДНИМ. Починаючи з БК, підготовлених бійців для бою з технікою, КАБами. Навіть з водою треба вирішувати.
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15.05.2024 23:42 Ответить
10.05.2024 прикордонники вступили в бій з рашистськими штурмовими групами - https://t.me/supernova_plus/31458 відео.
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15.05.2024 21:31 Ответить
Куйня, я впевнений, що НєлохІнтімний вечірнім гундосиком все потужно стабілізує
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15.05.2024 21:36 Ответить
Вовчанськ потрібно тримати ,там є де захищати і тримати лінію оборони.Здача цього містечка це жирна крапка некомпетентності і провалу генштабу це такі речі потрібно наказувати.Не кажучи за всю лінію оборони харківшщини.Хлопці звільняли і втрачали свої життя не для того щоб знову відходити.Харків мільйоник.Піднімайте людей, піднімайте силовиків.Людей до зброї і гасити малі групи ворога які бігають .Щоб основні війська робили свою справу.З харківщини їх потрібно викинути і викинути так щоб більше не хотілося.Головне хлопцям зброю і допомогу.Ні в якому разх не давати створювати їм плацдарм інакше Харків будуть знову лупити з арти.Цього вже люди не пробачать і не витримають !
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15.05.2024 21:38 Ответить
Так. Харків повинен також Разраховувати на себе, як місто міліоннік (Це не означае щось проти ЗСУ чи тероборони).

Але додаткові дії требо робити. Та готуватись до зустрічі москалів. Тут е варіанти як. Харківьяни це винахідливі люди.

Часу залишається не багато.
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15.05.2024 22:46 Ответить
Так харків'яни взагалі неймовірні люди.Харків це стіна країни.
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15.05.2024 23:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2024 21:40 Ответить
 
 