На Харьковском направлении возросла интенсивность боевых действий, - Генштаб

Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта. И в дальнейшем основные усилия сосредотачивает на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. По состоянию на сейчас наши воины уже отразили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцов. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражены 11 укрытий противника.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в частности в районах Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебово. Данные о потерях агрессора уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение у Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка - Спорное, Берестово - Спорное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

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На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Всего сегодня здесь состоялась 31 атака оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово. Украинские защитники делают все возможное для недопущения продвижения противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак.

На Времовском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного. Понес потери и отошел.

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Обстановка на юге

На Ореховском направлении враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Роботино. Украинские воины удерживают оборонительные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

В течение суток подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, 13 районам сосредоточения личного состава и другим важным объектам противника.

Наша авиация нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

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