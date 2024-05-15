Оккупанты 9 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома, спортклуб, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 15 мая россияне четыре раза били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе, еще пять раз обстреляли из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударами российских военных находились Никополь, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Люди не пострадали.
Сообщается также, что в результате обстрелов повреждены четыре частных дома, один из них загорелся, огонь спасатели потушили.
Кроме того, побиты спортклуб, микроавтобус, грузовик, газопровод и линия электропередач.
Лысак рассказал также о том, что в Днепре из-за падения обломков сбитой вражеской ракеты погибли мужчины 48 и 51 года. Есть и пострадавший 63 лет, который будет лечиться амбулаторно.
В результате атаки повреждены инфраструктурный объект, админздание, приют для животных, пяти- и двухэтажки, 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередачи. Произошло несколько пожаров, которые оперативно ликвидированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль