Окупанти 9 разів атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, спортклуб, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 15 травня росіяни чотири рази били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе, ще п’ять разів обстріляли з артилерії.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами російських військових перебували Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Люди не постраждали.

Повідомляється також, що внаслідок обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки, один з них зайнявся, вогонь рятувальники загасили.

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Крім того, побито спортклуб, мікроавтобус, вантажівку, газогін та лінію електропередач.









Лисак розповів також про те, що в Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 і 51 року. Є й постраждалий 63 років, який лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки, 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінію електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано.

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