Ворог атакував Дніпро: 2 загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру

Вдень 15 травня 2024 року війська РФ завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру.

За даними ОВА, попередньо є двоє загиблих. Також є поранені, їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра: Сили ППО збили її над районом (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ інформував про удари по Миколаєву.