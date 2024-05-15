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Новини Війна
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Ворог атакував Дніпро: 2 загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру

Удар по Дніпру 15 травня 2024 року

Вдень 15 травня 2024 року війська РФ завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру.

За даними ОВА, попередньо є двоє загиблих. Також є поранені, їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра: Сили ППО збили її над районом (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ інформував про удари по Миколаєву

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Дніпро (3246) обстріл (28171) жертви (1777)


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Удар у відповідь по рашистах, хочаб десь по Білгороду, звичайно не буде.
Сцикливий генштаб рулить, уроди.
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15.05.2024 14:39 Відповісти
сьогодні цілий день, через кожні 5-10 хвилин тривога(((
Співчуття родинам загиблих.
Хай раша здохне у вікі віків!!
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15.05.2024 14:41 Відповісти
 
 