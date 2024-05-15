Ворог атакував Дніпро: 2 загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру
Вдень 15 травня 2024 року війська РФ завдали удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру.
За даними ОВА, попередньо є двоє загиблих. Також є поранені, їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються.
Раніше Цензор.НЕТ інформував про удари по Миколаєву.
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Сцикливий генштаб рулить, уроди.
Співчуття родинам загиблих.
Хай раша здохне у вікі віків!!