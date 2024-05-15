Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, 2 погибших, есть раненые

Днем 15 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура.

По данным ОВА, предварительно есть двое погибших. Также есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются.

Также читайте: Информация о якобы оккупации Волчанска не соответствует действительности, - Центр противодействия дезинформации

Ранее Цензор.НЕТ информировал об ударах по Николаеву.