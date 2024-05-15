Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, 2 погибших, есть раненые
Днем 15 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепру.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура.
По данным ОВА, предварительно есть двое погибших. Также есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются.
Ранее Цензор.НЕТ информировал об ударах по Николаеву.
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Сцикливий генштаб рулить, уроди.
Співчуття родинам загиблих.
Хай раша здохне у вікі віків!!