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Новости Война
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Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, 2 погибших, есть раненые

Удар по Дніпру 15 травня 2024 року

Днем 15 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура.

По данным ОВА, предварительно есть двое погибших. Также есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал об ударах по Николаеву.

Автор: 

Днепр (4391) обстрел (26850) жертвы (2056)


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Удар у відповідь по рашистах, хочаб десь по Білгороду, звичайно не буде.
Сцикливий генштаб рулить, уроди.
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15.05.2024 14:39 Ответить
сьогодні цілий день, через кожні 5-10 хвилин тривога(((
Співчуття родинам загиблих.
Хай раша здохне у вікі віків!!
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15.05.2024 14:41 Ответить
 
 