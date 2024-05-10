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Новини Війна
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Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра: Сили ППО збили її над районом (оновлено)

Ракета С-300

Війська РФ запустили ракету на Дніпро. В області загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Дніпропетровська, Донецька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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О 16:25 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної загрози.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що над Дніпровським районом ППО збила ворожу ракету.

"Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте", - додав він.

Автор: 

Дніпро (3258) ракети (4009) Повітряні сили (2605)


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отбой
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10.05.2024 16:26 Відповісти
могут еще одну электростанцию пустить под ноль
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10.05.2024 17:28 Відповісти
А никто не задумался, зачем Америке тысяча ПЭТРИОТов?
От кого отстреливаться, если граница четвертый год настежь - заходи не бойся.
Нападать не надо : приходи и владей.
Миллионы так и делают.ГОЛОС АМЕРИКИ показывает толпы, которым пограничники ПОМОГАЮТ.
Зачем нужно атомное оружие, подлодки, ракеты, авиация...да и армия вообще???
Почему еще россия не оккупировала США ?
Без войны, в отличие от Украины.
Почему Уругвай, Парагвай, Эквадор, Пенисуела, Колумбия, Куба, Никарагуа, Гватемала, Мексика,, Суринам, Гайана,Боливия, Гаити, Сомали, Кения и пр. искатели халявы могут оккупировать Штаты, а расея спит в оглоблях?
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10.05.2024 17:53 Відповісти
 
 