Рашисти запустили ракету в напрямку Дніпра: Сили ППО збили її над районом (оновлено)

Війська РФ запустили ракету на Дніпро. В області загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Дніпропетровська, Донецька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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О 16:25 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної загрози.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що над Дніпровським районом ППО збила ворожу ракету.

"Влучна робота ППО. А значить, наше небо – чисте", - додав він.