У Дніпрі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи, - ЗМІ

У великодню ніч з 4 на 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів. ... Повторні вибухи у Дніпрі", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару "Шахеда" загорілися приватні будинки, - Терехов

"Віддалені вибухи у Дніпрі. Атака шахедів. ... Знову гучно у Дніпрі", - йдеться у повідомленні Укрінформу.

Раніше у Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову.