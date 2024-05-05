У Дніпрі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи, - ЗМІ
У великодню ніч з 4 на 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів. ... Повторні вибухи у Дніпрі", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Віддалені вибухи у Дніпрі. Атака шахедів. ... Знову гучно у Дніпрі", - йдеться у повідомленні Укрінформу.
Раніше у Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову.
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Сум
показати весь коментар05.05.2024 03:15 Відповісти Мені подобається 1
sulima ivan
показати весь коментар05.05.2024 05:47 Відповісти Мені подобається 0
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