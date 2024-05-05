УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4394 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 552 2

У Дніпрі під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи, - ЗМІ

У Дніпрі під час атаки

У великодню ніч з 4 на 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів. ... Повторні вибухи у Дніпрі", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару "Шахеда" загорілися приватні будинки, - Терехов

"Віддалені вибухи у Дніпрі. Атака шахедів. ... Знову гучно у Дніпрі", - йдеться у повідомленні Укрінформу.

Суспільне про вибухи у Дніпрі

Раніше у Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову.

Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3253) обстріл (28250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дають нам міліарди,але в нас не змінюється нічого.
показати весь коментар
05.05.2024 03:15 Відповісти
Зустрічаємо Воскресіння, це вже гарна новина!
показати весь коментар
05.05.2024 05:47 Відповісти
 
 