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Новости Война
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В Днепре во время атаки "Шахедов" раздались взрывы, - СМИ

У Дніпрі під час атаки

В пасхальную ночь с 4 на 5 мая во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки "Шахедов" в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного и Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепре слышны звуки взрывов... Повторные взрывы в Днепре", - сообщают корреспонденты Суспільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове прогремели взрывы: в результате удара "Шахеда" загорелись частные дома, - Терехов

"Отдаленные взрывы в Днепре. Атака шахедов... Опять громко в Днепре", - говорится в сообщении Укринформа.

Суспільне про вибухи у Дніпрі

Ранее в Воздушных силах рассказали, чем Россия сегодня била по Одесской области, Днепру и Харькову.

Автор: 

взрыв (6727) Днепр (4398) обстрел (26928)


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Дають нам міліарди,але в нас не змінюється нічого.
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05.05.2024 03:15 Ответить
Зустрічаємо Воскресіння, це вже гарна новина!
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05.05.2024 05:47 Ответить
 
 