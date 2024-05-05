В Днепре во время атаки "Шахедов" раздались взрывы, - СМИ

В пасхальную ночь с 4 на 5 мая во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки "Шахедов" в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного и Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепре слышны звуки взрывов... Повторные взрывы в Днепре", - сообщают корреспонденты Суспільного.

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"Отдаленные взрывы в Днепре. Атака шахедов... Опять громко в Днепре", - говорится в сообщении Укринформа.

Ранее в Воздушных силах рассказали, чем Россия сегодня била по Одесской области, Днепру и Харькову.