В Днепре во время атаки "Шахедов" раздались взрывы, - СМИ
В пасхальную ночь с 4 на 5 мая во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки "Шахедов" в Днепре были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного и Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепре слышны звуки взрывов... Повторные взрывы в Днепре", - сообщают корреспонденты Суспільного.
"Отдаленные взрывы в Днепре. Атака шахедов... Опять громко в Днепре", - говорится в сообщении Укринформа.
Ранее в Воздушных силах рассказали, чем Россия сегодня била по Одесской области, Днепру и Харькову.
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Сум
показать весь комментарий05.05.2024 03:15 Ответить Мне нравится 1
sulima ivan
показать весь комментарий05.05.2024 05:47 Ответить Мне нравится 0
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