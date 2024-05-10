Рашисты запустили ракету в направлении Днепра, - Воздушные силы

Войска РФ запустили ракету на Днепр. В области угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и есть угроза применения авиационных средств поражения.

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