Рашисты запустили ракету в направлении Днепра, - Воздушные силы
Войска РФ запустили ракету на Днепр. В области угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и есть угроза применения авиационных средств поражения.
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От кого отстреливаться, если граница четвертый год настежь - заходи не бойся.
Нападать не надо : приходи и владей.
Миллионы так и делают.ГОЛОС АМЕРИКИ показывает толпы, которым пограничники ПОМОГАЮТ.
Зачем нужно атомное оружие, подлодки, ракеты, авиация...да и армия вообще???
Почему еще россия не оккупировала США ?
Без войны, в отличие от Украины.
Почему Уругвай, Парагвай, Эквадор, Пенисуела, Колумбия, Куба, Никарагуа, Гватемала, Мексика,, Суринам, Гайана,Боливия, Гаити, Сомали, Кения и пр. искатели халявы могут оккупировать Штаты, а расея спит в оглоблях?