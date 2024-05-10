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Новости Война
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Рашисты запустили ракету в направлении Днепра, - Воздушные силы

Ракета С-300

Войска РФ запустили ракету на Днепр. В области угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и есть угроза применения авиационных средств поражения.

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Автор: 

Днепр (4403) ракеты (3557) Воздушные силы (2266)


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отбой
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10.05.2024 16:26 Ответить
могут еще одну электростанцию пустить под ноль
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10.05.2024 17:28 Ответить
А никто не задумался, зачем Америке тысяча ПЭТРИОТов?
От кого отстреливаться, если граница четвертый год настежь - заходи не бойся.
Нападать не надо : приходи и владей.
Миллионы так и делают.ГОЛОС АМЕРИКИ показывает толпы, которым пограничники ПОМОГАЮТ.
Зачем нужно атомное оружие, подлодки, ракеты, авиация...да и армия вообще???
Почему еще россия не оккупировала США ?
Без войны, в отличие от Украины.
Почему Уругвай, Парагвай, Эквадор, Пенисуела, Колумбия, Куба, Никарагуа, Гватемала, Мексика,, Суринам, Гайана,Боливия, Гаити, Сомали, Кения и пр. искатели халявы могут оккупировать Штаты, а расея спит в оглоблях?
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10.05.2024 17:53 Ответить
 
 