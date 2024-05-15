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Росіяни минулої доби атакували чотири населені пункти Херсонщини, є загиблий. Пізно ввечері вдарили по Нікополю дроном-камікадзе

Обстріл Херсону за добу 14 травня

Минулої доби ворог обстріляв Херсон, Антонівку, Михайлівку, Новоолександрівку, загинула одна людина. Вчора пізно ввечері окупанти запустили дрон-камікадзе по Нікополю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали Херсону, Антонівки, Михайлівки, Новоолександрівки. Зокрема пошкоджено приватний будинок. Було побите складське приміщення. Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення", - розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, агресор скерував на Нікополь нічний FPV-камікадзе. Безпілотник було знешкоджено Силами оборони України.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби 268 разів вдарили по Запорізькій області, обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини

Автор: 

обстріл (28156) Дніпропетровська область (3602) Херсонська область (5691)


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