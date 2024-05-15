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Окупанти минулої доби 268 разів вдарили по Запорізькій області, обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини

Обстріл Запорізької області 14 травня

Протягом минулої доби, 14 травня, російські загарбники вдарили по 6 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федерова, окупанти вдарили по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Новоандріївці. Зокрема:

  • 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 10 обстрілів з РСЗВ накрили Малинівку, Левадне та Роботине;
  • 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

Зранку 14 травня російські загарбники обстріляли акваторію Очаківської громади, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

Миколаївська область (2254) обстріл (28156) Запорізька область (3552)


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