Окупанти минулої доби 268 разів вдарили по Запорізькій області, обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини
Протягом минулої доби, 14 травня, російські загарбники вдарили по 6 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федерова, окупанти вдарили по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Новоандріївці. Зокрема:
- 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
- 10 обстрілів з РСЗВ накрили Малинівку, Левадне та Роботине;
- 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.
Зранку 14 травня російські загарбники обстріляли акваторію Очаківської громади, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль