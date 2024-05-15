Оккупанты за минувшие сутки 268 раз ударили по Запорожской области, обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевщины
За минувшие сутки, 14 мая, российские захватчики ударили по 6 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федерова, оккупанты ударили по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке, Новоандреевке. В частности:
- 94 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;
- 10 обстрелов из РСЗО накрыли Малиновку, Левадное и Работино;
- 164 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Левадного, Малиновки.
"Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.
Утром 14 мая российские захватчики обстреляли акваторию Очаковской громады, сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Обошлось без пострадавших.
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