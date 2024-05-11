Оккупанты обстреляли 2 громады на Николаевщине, вражеский дрон повредил дом
Вчера, 10 мая, около 18:55 войска РФ нанесли минометный удар по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, также вечером, 10 мая, в 19:56 в с. Дмитровка Куцурубской громады в результате попадания FPV-дрона поврежден дом, который расположен на территории агропредприятия.
Обошлось без пострадавших.
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показать весь комментарий11.05.2024 08:03 Ответить Мне нравится 0
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