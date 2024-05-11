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Новости Война
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Оккупанты обстреляли 2 громады на Николаевщине, вражеский дрон повредил дом

Обстріл Миколаївщини

Вчера, 10 мая, около 18:55 войска РФ нанесли минометный удар по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также вечером, 10 мая, в 19:56 в с. Дмитровка Куцурубской громады в результате попадания FPV-дрона поврежден дом, который расположен на территории агропредприятия.

Обошлось без пострадавших.

Также читайте: Оккупанты запустили ракеты на Николаевщину, - Воздушные силы

Автор: 

Николаевская область (2112) обстрел (26975)


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В Очакові цілого місця не мае. Кацапи все обстріляли.Зато влада Миколаівщини захопила Мокру косу на Березанському лімані і будуе там генделікі з гоцками.Це едине місце,куди могуть приіхати люди, і це захопили.Ще хочуть,щоб шлі воювати.Бачачи таку несправедлівість,ніхто не піде воювати.Бо одні плачуть,а інши скачуть.
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11.05.2024 08:03 Ответить
 
 