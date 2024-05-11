Окупанти обстріляли 2 громади на Миколаївщині, ворожий дрон пошкодив будинок

Учора, 10 травня, близько 18:55 війська РФ завдали мінометного удару по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також увечері, 10 травня, о 19:56 в с. Дмитрівка Куцурубської громади внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено будинок, який розташований на території агропідприємства.

Минулося без постраждалих.

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