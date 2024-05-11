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Новини Війна
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Окупанти обстріляли 2 громади на Миколаївщині, ворожий дрон пошкодив будинок

Обстріл Миколаївщини

Учора, 10 травня, близько 18:55 війська РФ завдали мінометного удару по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, також увечері, 10 травня, о 19:56 в с. Дмитрівка Куцурубської громади внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено будинок, який розташований на території агропідприємства.

Минулося без постраждалих.

Також читайте: Окупанти запустили ракети на Миколаївщину, - Повітряні сили

Автор: 

Миколаївська область (2264) обстріл (28284)


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В Очакові цілого місця не мае. Кацапи все обстріляли.Зато влада Миколаівщини захопила Мокру косу на Березанському лімані і будуе там генделікі з гоцками.Це едине місце,куди могуть приіхати люди, і це захопили.Ще хочуть,щоб шлі воювати.Бачачи таку несправедлівість,ніхто не піде воювати.Бо одні плачуть,а інши скачуть.
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11.05.2024 08:03 Відповісти
 
 