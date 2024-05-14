Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе: загинув чоловік, пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, гуртожиток і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Тричі за день ворог бив по Нікополю дронами-камікадзе, обстріляв місто і з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



"На жаль, є загиблий й постраждалий. Чоловіку, який отримав поранення, надали меддопомогу. Він лікується амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілів один приватний будинок зруйновано, 9 - пошкоджено. Крім того, понівечені й п’ятиповерхівка, 6 господарських споруд та лінія електропередач.

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Також побиті гуртожиток та інфраструктурний об’єкт.







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