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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе: загинув чоловік, пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, гуртожиток і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Тричі за день ворог бив по Нікополю дронами-камікадзе, обстріляв місто і з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, є загиблий й постраждалий. Чоловіку, який отримав поранення, надали меддопомогу. Він лікується амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня

Зазначається, що внаслідок обстрілів один приватний будинок зруйновано, 9 - пошкоджено. Крім того, понівечені й п’ятиповерхівка, 6 господарських споруд та лінія електропередач.

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Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня

Також побиті гуртожиток та інфраструктурний об’єкт.

Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня
Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня
Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня

Дивіться: Російські війська 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня
Наслідки обстрілів Нікополя 14 травня

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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14.05.2024 19:14 Відповісти
 
 