Окупанти обстріляли Нікопольщину 17 разів: пошкоджено 16 приватних будинків, теплиці господарські споруди. ФОТОрепортаж

Протягом 13 травня російська армія обстріляла дронами-камікадзе та артилерією Дніпропетровщину. Атакували Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську сільські громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Із самого ранку тишу на Нікопольщині перервали ворожі атаки. Протягом дня російська армія 17 разів вдарила по району дронами-камікадзе та артилерією", - написав Лисак.

Як зазначається, атак зазнали Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони.

Також читайте: Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною, - ОВА

"Люди вціліли", - додав очільник ОВА.











Також дивіться: Російські війська 6 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж