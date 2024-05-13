Оккупанты обстреляли Никопольщину 17 раз: повреждено 16 частных домов, теплицы, хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 13 мая российская армия обстреляла дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаковали Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую сельские громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С самого утра тишину на Никопольщине прервали вражеские атаки. В течение дня российская армия 17 раз ударила по району дронами-камикадзе и артиллерией", - написал Лысак.

Как отмечается, атакам подверглись Никополь, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов, авто и несколько теплиц. Разбиты 10 хозяйственных построек, еще одна - разрушена. Повреждена агрофирма. Зацепило линии электропередачи и газопроводы.

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"Люди уцелели", - добавил глава ОВА.











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