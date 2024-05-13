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Оккупанты обстреляли Никопольщину 17 раз: повреждено 16 частных домов, теплицы, хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 13 мая российская армия обстреляла дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаковали Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую сельские громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С самого утра тишину на Никопольщине прервали вражеские атаки. В течение дня российская армия 17 раз ударила по району дронами-камикадзе и артиллерией", - написал Лысак.

Как отмечается, атакам подверглись Никополь, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов, авто и несколько теплиц. Разбиты 10 хозяйственных построек, еще одна - разрушена. Повреждена агрофирма. Зацепило линии электропередачи и газопроводы.

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"Люди уцелели", - добавил глава ОВА.

На Нікопольщині обстріляли приватні будинки 13 травня
На Нікопольщині обстріляли приватні будинки 13 травня
На Нікопольщині обстріляли приватні будинки 13 травня
На Нікопольщині обстріляли приватні будинки 13 травня
На Нікопольщині обстріляли приватні будинки 13 травня

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Обстріл машини на Нікопольщини 13 травня

Обстріл п'ятиповерхівки на Нікопольщині 13 травня

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3948)


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