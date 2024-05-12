Российские войска 6 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области 6 раз дронами и артиллерией в течение дня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Россияне били по населенным пунктам района из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Били и дронами-камикадзе", - отметил Лысак.
В Никополе войска РФ разрушили частный дом, хозяйственную постройку и газопровод.
Последствия вражеских ударов по Марганецкой и Мировской громадам выясняют.
Люди не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий12.05.2024 19:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль