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Российские войска 6 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области 6 раз дронами и артиллерией в течение дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне били по населенным пунктам района из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Били и дронами-камикадзе", - отметил Лысак.

Нікопольщина пережила за день 6 атак.

Также читайте: Оккупанты обстреляли Никопольщину 12 раз беспилотниками и артиллерией: ранена женщина, повреждено 7 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никополе войска РФ разрушили частный дом, хозяйственную постройку и газопровод.

Последствия вражеских ударов по Марганецкой и Мировской громадам выясняют.

Люди не пострадали.

Росіяни гатили по населеним пунктам району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Б

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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С уважением к Никопольчанам , надеемся когда то этот кошмар закончится, надеемся что кацапия примет бумеранг . Ну очень хочу , чтоб **** с подвалов ,деревянных параш , не вылазили до конца своей убогой жизни....
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12.05.2024 19:42 Ответить
 
 