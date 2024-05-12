Российские войска 6 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области 6 раз дронами и артиллерией в течение дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне били по населенным пунктам района из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов. Били и дронами-камикадзе", - отметил Лысак.

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В Никополе войска РФ разрушили частный дом, хозяйственную постройку и газопровод.

Последствия вражеских ударов по Марганецкой и Мировской громадам выясняют.

Люди не пострадали.

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