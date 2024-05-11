Оккупанты обстреляли Никопольщину 12 раз беспилотниками и артиллерией: ранена женщина, повреждено 7 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 11 мая российская армия обстреляла дронами-камикадзе и артиллерией Днепропетровскую область. Атаковали Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую сельские громады. Одна женщина получила ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня враг ударил по Никопольщине 9 беспилотниками и 3 раза обстрелял из артиллерии по Никопольщине.

Были обстреляны Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская сельская громады.

Была ранена женщина. Сообщается о повреждении 7 частных домов, несколько хозяйственных построек и парников, гараж, авто и линии электропередач.

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Также разрушениям подвергся инфраструктурный объект.

Агрессор обстрелял и Синельниковский район. Обошлось без жертв.

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